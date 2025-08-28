Посвященный атомпрому марафон «Знание.Первые» пройдет в двух городах Приволжья

Фото: пресс-служба общества «Знание»

Марафон «Знание.Первые» начнется 26 сентября. В этот день программа развернется в одиннадцати городах России. Центральной площадкой марафона станет Москва, где лекции продлятся до 28 сентября. Организует мероприятие общество «Знание» при поддержке госкорпорации «Росатом».

В день старта марафона окажется охвачен каждый федеральный округ страны. Лекции пройдут в Челябинске, Саранске, Нижнем Новгороде, Твери, Нарьян-Маре, Красноярске, Хабаровске, Грозном, а также в Ростовской области и ДНР.

Зрителями марафона станут более 25 тыс. молодых людей из всех регионов России и других стран. За три дня на площадках мероприятия выступят 120 лекторов. Среди них будут государственные и общественные деятели, руководители компаний, предприниматели, ученые, популяризаторы науки, мастера культуры и искусства, спортсмены, блогеры и другие известные люди.

«Мы посвятим марафон 80-летию атомной промышленности России. Эта отрасль дает немало поводов для гордости, она является драйвером развития страны. Мирный атом обеспечивает нашу энергетическую независимость, открывает новые горизонты для науки, медицины, космоса и ряда других сфер. В целом российская атомная промышленность – это не только про историю великих достижений, но и про колоссальные возможности для самореализации прямо сейчас, про научные и инженерные прорывы. Мы будем говорить с молодыми людьми в том числе и об этом, ведь это им в будущем развивать страну. Уверен, что лекции не оставят никого равнодушным. Они станут источником вдохновения для всех, кто к нам присоединится в эти дни», – заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Участники события «смогут взглянуть на атомную промышленность с разных сторон, узнают об открытиях, технологиях и инновациях, которые делают Россию мировым лидером в атомной сфере и лежат в основе суверенитета страны». В формате живого общения лекторы и слушатели обсудят значение мирного атома для энергетики, логистики, медицины, градостроительства, космонавтики и других сфер.

Особое внимание предполагается уделить возможностям для самореализации молодежи в атомной отрасли и карьерным перспективам, которые открываются в этом направлении.

Марафон Знание.Первые войдет в программу международного форума World Atomic Week и станет одним из ключевых событий, посвященных празднованию 80-летия атомной промышленности в России. Также в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты» в партнерстве с обществом «Знание» во всех регионах России состоится занятие, посвященное 80-летию атомной промышленности страны, а также пройдет тематическая викторина «Знание.Игра».