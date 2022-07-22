Посвященная истории «Динамо» выставка открылась в казанском Дворце водных видов спорта

Фото: Министерство спорта РТ

В казанском Дворце водных видов спорта открылась выставки общества «Динамо» Республики Татарстан, посвященная 100-летию Всероссийского общества «Динамо». В открытии мобильной выставочной экспозиции приняли участие первый заместитель председателя общества «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин, заслуженный тренер РФ и вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Павлова, а также ведущие спортсмены-динамовцы.

«Сегодня „Динамо“ — это общество, которое не только широко известно своими спортивными победами в России и за рубежом. Это еще содружество международных динамовских структур и координационный совет, в который входят на данный момент 16 стран. Именно под их эгидой проходят Всемирные игры полицейских и пожарных», — отметила в приветственном слове Ольга Павлова.

Кроме того, она напомнила, что координационный совет динамовских организаций стал одной из немногих структур, поддержавших Россию и не проголосовавших за исключение Российской Федерации.

«Физкультурное общество „Динамо“ уже давно переросло ту организацию, которая была изначально создана для развития физической подготовки и боеспособности силовых структур. Сегодня это многопрофильная организация, в которую входят миллионы человек», — добавила заслуженный тренер РФ.

«„Динамо“ занимается развитием массового спорта и детско-юношеского спорта. В его структуру входит большое количество команд по разным видам спорта и ветеранское движение. Заработал благотворительный проект „Динамо детям России“», — заключила Ольга Павлова.

Посетители выставки смогут увидеть документы, фотографии, кубки, медали, афиши и буклеты, связанные с вековой историей динамовского движения.