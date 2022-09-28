Посвящение Скрябину и признание в любви: Казанская консерватория открыла концертный сезон

Фото: © Владимир Васильев

Накануне в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прозвучали «Раритеты русской музыки». Концертная программа открыла новый сезон Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова.

Симфонический оркестр Казанской консерватории под управлением Евгения Афанасьева предложил гостям вечера фортепианный концерт Александра Скрябина, 150-летний юбилей которого отмечается сегодня. Солистом выступил профессор Евгений Михайлов. Именно он был награжден знаком «За достижения в культуре» за популяризацию творческого наследия композитора.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пришедшие были так вдохновлены развивавшимися на сцене взаимоотношениями между оркестровой и фортепианной партиями, которые то вступали в диалог, то схватывались в откровенном противостоянии, что не скупились на аплодисменты даже между частями концерта.

Во втором отделении творческий коллектив Казанской консерватории сделал своеобразное признание в любви своей родине, исполнив Первую симфонию Василия Калинникова. Проникнутое любовью к своей земле сочинение, которое было написано на заре жизни мастера русской музыки, в этот вечер приобрело символический смысл.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проректор по концертной деятельности и связям с общественностью вуза Елена Хакимова заметила, что грядущий концертный сезон будет насыщен разнообразными интересными программами, особое внимание будет уделено русской и татарской классике.

«Среди них будут и концерты уже известных слушателям творческих коллективов консерватории. Это наш симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, хор, оркестр Тatarica, оперная студия и, конечно же, наши солисты: вокалисты и инструменталисты. Мы уверены, что сумеем предложить нашим слушателям проверенную временем, возвышенную классическую музыку в высокопрофессиональном исполнении», — рассказала Елена Хакимова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Программа концерта-открытия содержала некоторую заявку на предстоящий концертный сезон. Ведь недаром говорят — «как год встретишь, так его и проведешь».

При этом, по словам Елены Хакимовой, фактически все концерты будут приурочены к значимым датам. К примеру, Казанская консерватория готовит программу ко Дню народного единства, где в исполнении Оркестра народных инструментов и фольклорного ансамбля прозвучит музыка народов мира.

Грядут и важные юбилейные даты. К 100-летнему юбилею певицы, народной артистки РТ Зулейхи Хисматуллиной студенты консерватории «назовут звезду ее именем», а к 80-летию заслуженного деятеля искусств РТ и РФ Эльфии Бурнашевой «прочтут поэму в тысячу строк». Всё это — специальные музыкальные программы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, в этом году Казанская консерватория расширяет сферу творческой деятельности. «К примеру, мы разработали новый образовательный проект „Консерватория — детям”. Проект адресован прежде всего учащимся младших и средних классов общеобразовательных школ, но программа будет познавательной и для учащихся детских музыкальных школ. Приглашаем слушателей и на концерты нового фестиваля консерватории „Это классика”, программа которого адресована как знатокам, так и широкому кругу любителей музыки», — подчеркнула Хакимова.

Консерватория планирует развивать и гастрольную деятельность. Так, молодые специалисты и педагоги вуза отправятся в малые города России, где представят свое искусство, а также поделятся мастерством с коллегами и начинающими артистами.