Посвящение Рахманинову: пианист Луганский и дирижер Кочановский выступили в Казани

Напомним, что именно за этот фестиваль художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Сладковский два года назад был удостоен Международной премии имени Сергея Рахманинова в номинации «Спецпроект во имя Рахманинова». Лауреатами этой премии в разные годы становились такие музыканты, как Владимир Ашкенази и Валерий Гергиев. В их число вошел и выдающийся пианист современности – народный артист России Николай Луганский, который в прошедший фестивальный вечер выступил с Госоркестром РТ.

Вместе с татарстанским коллективом Луганский подарил казанской публике одно из самых значимых и роскошных сочинений Сергея Рахманинова – Второй фортепианный концерт.

«Каждый раз, исполняя с оркестром, я в восхищении. Это один из самых лучших коллективов у нас в России, а может быть, и в Европе. Конечно, это огромная заслуга Александра Витальевича – от него исходит немыслимая энергия. Его оркестр невероятно яркий, сочный, с настоящим характером, помимо их удивительного мастерства, которое растет с каждым годом», – отмечал маэстро еще в прошлый свой визит в Казань.

Второй концерт для фортепиано с оркестром является едва ли не самым популярным творением композитора. Оттого публика как завороженная наслаждалась мелодической широтой и кантиленностью основных тем произведения, непрерывно разворачивающихся под пальцами пианиста.

В солирующих моментах фортепианной партии Госоркестр РТ выгодно оттенял пианизм Луганского, которым в этот вечер управлял один из самых востребованных дирижеров современности Станислав Кочановский.

«Это не первая наша встреча с Луганским. Я очень люблю Николая Львовича, и для меня большое счастье делить с ним одну сцену, так как я считаю его совершенно потрясающим музыкантом нашего времени», – поделился Кочановский.

Едва прозвучали последние аккорды, как в эту же секунду зал наполнился оглушительными аплодисментами, свистом и криками «браво». Безапелляционно публика вновь и вновь возвращала музыкантов на поклон.

Давно завоевавший сердца не только российской, но и зарубежной публики (Луганский – желанный гость международных фестивалей стран Европы, Японии, США и других), пианист обладает природной кротостью, а потому не смог отказать настойчивым слушателям в бисах. И хотя пианист спешил на самолет, на прощание для Казани исполнил Этюд-картину №5 из 33-го опуса, а позже по залу разлился романс «Сирень» Сергея Рахманинова в обработке для фортепиано в его исполнении.

Во втором отделении по своему обыкновению было заявлено исключительно симфоническое сочинение. Оно продолжило посвящение Рахманинову, и в стенах зала зазвучали «Симфонические танцы» композитора.

Трудно перечислить дирижеров, которые за последние десятилетия обращались к этому произведению, пытаясь найти в нем что-то, чего не нашли другие. За возможность разных интерпретаций, которые допускает сочинение Рахманинова, зацепился и Станислав Кочановский.

Скрупулезно выстраивая форму, Кочановский словно бы ставит на одну чашу весов духовную составляющую «Танцев», а на другую контрастно преподносит ее «развлекательную», нарочито пафосную сторону.

«Мы много работали над балансом, большое внимание уделял звуку, потому что зал у вас хоть и безумно красивый, но непростой. Наличие мрамора кругом сильно отражает звук, что чрезвычайно опасно для “тяжелой артиллерии” – ударных и медных духовых инструментов. Они звучат в этом зале очень ярко, что заставляет с трудом добиваться настоящего пиано. Потому над этим мы провели серьезную работу. Нужно было также избежать форсированного звука струнных во время того, как “прибавляла” медь. Мне хотелось, чтобы даже самое плотное рахманиновское форте не забивало звук струнных, и кажется, у нас это получилось», – рассказал дирижер.

Санкт-петербургского дирижера оркестр принял благосклонно, стараясь точно выполнять все его указания.

«Это очень сильный коллектив, с ясной харизмой, непростой, но чрезвычайно открытый к музыкальным предложениям. У оркестра уже сформировавшееся лицо – это я ощутил еще пять лет назад и удостоверился в этом сегодня», – высказал свое мнение Кочановский.

Совместную работу музыкантов публика восприняла с восторгом. В благодарность за теплый приём Госоркестр Татарстана под управлением Кочановского исполнил знаменитый вокализ Рахманинова в оркестровой обработке.

Впереди казанцев в рамках Международного фестиваля «Белая сирень» ждет встреча с прославленным пианистом – народным артистом России и лауреатом Государственной премии РФ Денисом Мацуевым. Уже завтра вместе с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением художественного руководителя и главного дирижера Александра Сладковского он исполнит Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича и Концерт №2 для фортепиано с оркестром Родиона Щедрина.

В этот же вечер прозвучит музыка из балета «Весна священная» Игоря Стравинского.

Фото предоставлены пресс-службой оркестра