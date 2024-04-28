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Посуточная аренда жилья в Казани на майские праздники подорожала на 23%
Казань вошла в тройку городов с наиболее подорожавшей посуточной арендой жилья на майские праздники. За год она в среднем выросла на 23%, до 5470 рублей. Об этом со ссылкой на гендиректора сервиса «Суточно.ру» Юрия Кузнецова сообщает ТАСС.
По данным исследований, в целом по стране показатель вырос на 20%, до 5,6 тысячи рублей. Самый резкий скачок цен отмечен в Нижнем Новгороде — на 30%, до 5932 рублей за сутки, а также в Волгограде — на 24%. Во втором, несмотря на рост, цены остаются ниже, чем в городах, занявших первое и третье место, — 4835 рублей.
Далее следуют Кисловодск — +21%, Москва — +15%. Менее чем на 10% выросла стоимость аренды в Санкт-Петербурге — +9%, Калининграде — +7%. Есть и города, цены в которых подешевели за год. Это, к примеру, Сочи — минус 2%, до 4001 рубля, Ярославль — минус 1%, до 5032 рублей.
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