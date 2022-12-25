Посты в соцсетях, пижамы и никакого оливье: татарстанцы о традициях встречи Нового года

Традиции строгать тазиками оливье, закупаться мандаринами и смотреть «Иронию судьбы» понемногу стали уходить в прошлое. Новый год по советским традициям отмечают уже далеко не все. «Татар-информ» выяснил, какие ассоциации вызывает этот праздник сегодня.

Праздничное настроение жителей Татарстана стало обрастать новыми атрибутами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сама традиция с нетерпением ждать боя курантов и слушать выступление президента никуда не делась. Тем не менее праздничное настроение жителей Татарстана стало обрастать новыми атрибутами. Малыши сегодня, думая о Новом годе, представляют не только елку и Деда Мороза, но и имбирные пряники, ежегодные фотосессии и ждут, когда вместе с родителями отправятся на каток.

Регина Хазиева: «Любимой традицией стало ходить на фотосессии перед Новым годом» Фото: из личного архива Регины Хазиевой

Фотосессии и красивые пижамы

«В нашей творческой семье любимой традицией стало ходить на фотосессии перед Новым годом. Теплая атмосфера, яркие эмоции, возможность запечатлеть приятные моменты. Любим перед этим купить новые наряды, например пижамы с новогодним принтом, или найти интересные образы и творчески проявиться. Это стало уже традицией, которую хочется повторять каждый год», – рассказывает Регина Хазиева.

Как же приятно потом распечатать эти фотографии и дополнить свой альбом, заодно подобрать лучшие моменты года, запечатленные в кадре, и также дополнить ими свою коллекцию снимков, добавляет Регина.

Что касается праздничного стола, то кто-то не вгоняет себя в рамки, и на их столе появляются только самые любимые блюда Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Без оливье и лишних хлопот

Что касается праздничного стола, то большинство опрошенных стараются все-таки дополнить его традиционными оливье и селедкой под шубой, но кто-то не вгоняет себя в рамки и на их столе появляются только самые любимые блюда.

«От салатиков я уже давно решила отказаться. Празднуем мы в основном вдвоем с сыном – он любит стейки, а я икру. У нас нет тазиков оливье, и из-за стола всегда выходим с легкостью. К тому же не приходится готовить несколько дней, остается время, чтобы порисовать, – это еще одна моя любимая традиция на Новый год», – поделилась Елена Сиразиева.

Анастасия Веселкова: «Люблю Новый год, потому что на этот праздник мы обязательно собираемся всей семьей» Фото: из личного архива Веселковых

Грохот фейерверков и салютов

Ну и какой же Новый год без салютов и фейерверков? Традиция, конечно, появилась уже давно, но ее смело можно внести в список новых, ведь каждый год она набирает обороты.

«Люблю Новый год, потому что на этот праздник мы обязательно собираемся всей семьей. Я еду в Киров, где живут родители, туда же съезжается вся родня – это человек двадцать, наверное. И обязательно после боя курантов мы запускаем салюты», – рассказывает Анастасия Веселкова.

Веселковы уверяют: все проходит с соблюдением техники безопасности – салюты обязательно запускаются на специальной площадке, а по дороге все обязательно зажигают бенгальские огни.

Веселковы по дороге обязательно зажигают бенгальские огни Фото: из личного архива Веселковых

«Папа всегда закупает огромную коробку пиротехники – это и салюты в форме сердец, и цветные шары. Все это с грохотом подлетает в небо – уже не представляю этот праздник без такой радости», – поделилась Анастасия.

Не только ходить на новогодние елки, но и самой участвовать в новогодних представлениях – традиция школьницы Лизы Киминой. Для девочки новогодняя суета – это подготовка к концертам, репетиции и подбор костюмов для выступлений.

Ходить на новогодние елки и самой участвовать в новогодних представлениях – традиция школьницы Лизы Киминой Фото: из личного архива Ольги Киминой

«Каждый год мы по традиции готовимся к выступлению на танцевальных конкурсах. Это событие наполнено для нас новогодней атмосферой, новогодним настроением. А чествование победителей с участием Деда Мороза добавляет особого волшебства», – рассказала мама Лизы Ольга Кимина.

«Моя настоящая любовь – это советские игрушки»

Кого-то склонность к коллекционированию захватывает именно в декабре – речь о настоящих охотниках за эксклюзивными елочными игрушками.

Кого-то склонность к колекционированию захватывает именно в декабре – речь о настоящих охотниках за эксклюзивными елочными игрушками Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Моя настоящая любовь – это советские игрушки. Они дарят так много воспоминаний о детстве, когда мы всей семьей украшали елку. Стоят они, конечно, недешево, но это того стоит. Еще в ноябре начинаю искать в интернете и на различных барахолках и обязательно нахожу что-то невероятное», – делится впечатлениями Аделя Мамлеева.

Не просто сидеть дома, но и выбираться погулять – многочисленные ярмарки, нарядные набережные и парки стали чаще привлекать людей в новогоднюю ночь.

«Игрушки дарят так много воспоминаний о детстве, когда мы всей семьей украшали елку» Фото: из личного архива Адели Мамлеевой

Новогодняя ночь в коньках

«У нас, в Казани, так много красивых катков, что мы взяли за традицию обязательно надевать коньки и всей семьей отправляться на лед. Особенно любим 1 января ездить на Черное озеро – там невероятная атмосфера», – рассказывает Ирина Шигаева.

Особенно приятно взять на такую прогулку глинтвейн в термосе, при этом не обязательно делать этот ароматный новогодний напиток алкогольным.

А те, кто большую часть новогодних каникул сидит дома, стараются максимально обеспечить себя и своих близких домашним уютом.

«Каждый год мы покупаем сыну красивую пижаму и записываем видео, как он наряжает елку. Приятно потом по вечерам просматривать все наши записи и наблюдать, как он вырос», – поделился Роман Фенин.

Кто-то выкидывает из дома весь лишний хлам, кто-то печет имбирное печенье. Так или иначе, дома празднующих наполняются особой атмосферой и предчувствием волшебства.

Постный новогодний стол

Никаких новых традиций нет у православной молодежи – верующие стараются, наоборот, чтить обычаи своих предков. На их столах скоромная еда – ведь 31 декабря все еще продолжается пост

«Стараемся делать те же самые салаты, но вот в оливье, например, вместо колбасы добавляем кальмара, получается даже вкуснее», – рассказывает Ольга Павлова.

Зато особый акцент православные верующие делают на Рождестве.

Ольга Павлова: «Сейчас возрос интерес к старым обычаям: колядки, кони, лошади, зимние забавы» Фото: из личного архива Ольги Павловой

«К счастью, сохраняется традиция собираться в семейном кругу в этот день. К тому же сейчас возрос интерес к старым обычаям: колядки, кони, лошади, зимние забавы. Святки длятся на протяжении нескольких дней, в эти дни мы любим гулять, встречаться с друзьями и обмениваться подарками», – поделилась Ольга Павлова.

Мусульмане, когда речь идет о тех, кто строго чтит все законы Корана, Новый год не отмечают совсем. Говорят, для них это не праздник. Вместо Нового года пышно празднуют Новруз – праздник прихода весны.

Традиция не спать в ночь с 31 декабря на 1 января закрепилась у нас едва ли не в крови Фото: из личного архива Ольги Павловой

Для большинства россиян Новый год едва ли не самый любимый праздник – пришел он на смену традиции отмечать Рождество, ведь в советские годы церковь подверглась гонениям и репрессиям. Таким образом, традиция не спать в ночь с 31 декабря на 1 января и закрепилась у нас едва ли не в крови.

Многие из опрошенных говорили, что в эти дни стараются начать жизнь с нового листа, поэтому подводят итоги уходящего года, заранее готовят посты для социальных сетей. Кстати, это тоже стало одной из новых традиций празднования Нового года.

