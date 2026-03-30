Налоговые поступления в Челнах увеличились на 26 млрд рублей за год

В Набережных Челнах по итогам 2025 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 166 млрд рублей налогов, что на 26 млрд рублей превышает показатель 2024 года. Об этом сообщила начальник налоговой инспекции города Диана Сагетдинова на совещании хозяйственных руководителей.

По ее словам, рост продемонстрировали все основные направления. В федеральный бюджет перечислено 117 млрд рублей, в бюджет Татарстана – 38 млрд рублей, в городской бюджет – 11 млрд рублей. Во внебюджетные фонды направлено 53 млрд рублей, что на 9% больше уровня прошлого года.

Основными источниками пополнения городской казны стали налог на доходы физических лиц – 8,29 млрд рублей, упрощенная система налогообложения – 1,23 млрд рублей, а также патентная система – 293 млн рублей. При этом более 5 тыс. физических лиц, включая ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, получили налоговые льготы на сумму свыше 17 млн рублей.

Отдельное внимание уделялось снижению задолженности. В результате комплекса мер в бюджеты всех уровней поступило 11,28 млрд рублей. Совместно с органами прокуратуры проведено 33 комиссии по погашению задолженности на сумму 5,5 млрд рублей. Кроме того, благодаря добровольному уточнению налоговых обязательств в бюджет дополнительно поступило 536 млн рублей без проведения проверок.

«Мы ценим вклад социально ответственных налогоплательщиков, которые не допускают задолженности и строго соблюдают налоговое законодательство. Призываю всех следовать их примеру», – отметила Сагетдинова.

В то же время, по ее словам, сохраняется проблема систематических неплательщиков, а также значительная задолженность по налогам у сотрудников ряда крупных предприятий.

Начальник инспекции напомнила, что с 1 января стартовала декларационная кампания. Физическим лицам необходимо представить декларации о доходах за 2025 год до 30 апреля, а уплатить налог – не позднее 15 июля.

Она также сообщила, что 25 апреля во всех налоговых органах страны пройдет «День открытых дверей», посвященный кампании.

Среди изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 2026 года, – повышение базовой ставки НДС до 22% и расширение круга плательщиков.

Планы на 2026 год предусматривают дальнейшее увеличение налоговых поступлений, снижение задолженности и адаптацию бизнеса к новым условиям, в том числе поддержку предпринимателей, впервые уплачивающих НДС.