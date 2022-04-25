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Ру Тат
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Экономика
25 апреля 2022  10:54
Александр Хевронин

Поступления от налога на прибыль в бюджет РТ за 1 квартал 2022 года выросли на 36%

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Налоговые поступления в бюджет Татарстана от налога на прибыль в первом квартале 2022 года составили 34,5 млрд рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Президенту республики Рустаму Минниханову руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ  Марат Сафиуллин.

«Основными факторами роста стали высокие финансовые показатели у большинства компаний в прошлом году, позитивные цены на нефть, что положительно отразилось на доходности бюджета», – отметил Сафиуллин.

Он добавил, что в текущем году у многих компаний возникают проблемы, связанные с экспортно-импортными операциями и ростом цен. Сафиуллин подчеркнул, что необходимо точечно работать с каждой из этих компаний и анализировать факторы, повлиявшие на этот результат.

#Марат Сафиуллин #налог на прибыль #бюджет рт
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