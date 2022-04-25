С начала года поступления НДФЛ в бюджет РТ выросли на 4,6 млрд рублей

Поступления налогов от доходов физических лиц (НДФЛ) в Татарстане за первый квартал этого года выросли на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они достигли почти 24 млрд рублей, что на 4,6 млрд больше показателей 2021 года, сообщил президенту республики руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин.

«Высокий темп роста НДФЛ обеспечен на фоне возросших в полтора раза возвратов налогов по имущественным и социальным вычетам», – подчеркнул он.

Сафиуллин добавил, что для поддержки граждан максимально сокращено время камеральных проверок. По его словам, они теперь занимают не более 15 дней, что позволило отработать уже свыше 140 тыс. налоговых деклараций.

Руководитель УФНС сообщил, что в условиях санкций поступления от НДФЛ находятся под угрозой из-за риска сокращения персонала и рабочей недели. Он отметил, что существует вероятность роста «серого» рынка труда, что тоже негативно отразится на поступлениях в бюджет Татарстана.