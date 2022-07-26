Поступления от налога на прибыль в бюджет Татарстана выросли почти в два раза

Поступления в бюджет Татарстана от налога на прибыль в первой половине 2022 года составили 96,2 млрд рублей, что в 1,8 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на совещании в Доме правительства под председательством Президента РТ.

«Основными факторами роста стали высокие финансовые показатели организаций за прошлый год и первый квартал текущего года, а также благоприятные цены на нефть», – заявил Сафиуллин.

Руководитель УФНС отметил, что помимо налога на прибыль, в первой половине этого года на 12,7% выросли поступления налогов от доходов физических лиц (НДФЛ), которые составили 46,7 млрд рублей. Он добавил, что возврат НДФЛ физическим лицам вырос в 1,8 раза – до 10,8 млрд рублей.

«Для поддержки граждан мы сократили время камеральных проверок с трех месяцев до 15 дней. Кроме того, мы в ускоренном режиме проверили 276 тысяч деклараций, и сумма возврата составила около 11 млрд рублей», – отметил докладчик.