Поступление в вузы Татарстана: в какие сроки можно подать документы
Сегодня в вузах Татарстана начался прием документов для поступления. До какого срока абитуриенты могут подать заявления – в материале «Татар-информа».
Бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование
В промежутке с 15 по 20 июля завершится прием документов для тех, кто поступает на специальности, вступительные испытания для которых вуз проводит самостоятельно, 25 июля – для остальных абитуриентов.
27 июля татарстанские вузы должны обнародовать списки проходящих на бюджетные места абитуриентов на основном этапе. 1 августа завершится прием согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления. Со 2 по 3 августа станут известны зачисленные в вуз с приоритетным правом. До 5 августа продлится прием согласий на основном этапе, а 6-7 августа будут обнародованы списки поступивших на основном этапе.
Магистратура и специализированное высшее образование
Не позднее 20 августа вузы Татарстана завершат приём документов на основном этапе зачисления. До 24 августа необходимо дать согласие на зачисление на основном этапе. С 24 по 29 августа будут опубликованы приказы о зачислении.
Аспирантура
При поступлении на аспирантуру следует учитывать, что даты приёма документов вуз устанавливает самостоятельно. Поэтому точную информацию можно узнать на сайте конкретного учебного заведения.