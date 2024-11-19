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Поступление от акцизов в бюджет Татарстана в 2024 году составило 36,5 млрд рублей
36,5 млрд рублей (85,0% от плановых назначений) поступило с начала января по октябрь 2024 года от акцизов в консолидированный бюджет Татарстана, сообщает пресс-служба Минфина РТ.
В перечень поступлений вошли:
- акцизы на алкоголь – 3,2 млрд. рублей;
- акцизы, поступающие в счет компенсации потерь по движимому имуществу и средним дистиллятам – 4,1 млрд. рублей;
- акцизы на пиво – 12,0 млрд. рублей;
- акцизы на нефтепродукты - 17,2 млрд. рублей.
Поступления от акцизов на нефтепродукты имеют целевое назначение и направляются на финансирование дорожной деятельности, в том числе на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.
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