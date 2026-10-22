Поступление налоговых доходов в РТ выросло на 10,6% и превысило 1,2 трлн рублей

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана за январь – сентябрь выросло на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и превысило 1,2 трлн рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2026 года.

«Несмотря на внешние и внутренние ограничения и риски, экономика Татарстана сохраняет положительную динамику, что наряду с благоприятной конъюнктурой цен на нефть и нефтепродукты позволило нарастить налоговые доходы. Платежи возросли по всем бюджетам и внебюджетным фондам», – заявил он.

Сафиуллин отметил, что рост поступлений в основном обеспечен такими доходами, как налог на добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на доходы физлиц.

По его словам, налог на прибыль поступил в объеме 152 млрд рублей, что на 36% больше, чем за девять месяцев прошлого года. Большая часть отчислений приходится на нефтяные компании – 86%.

Руководитель управления добавил, что налог на доходы физических лиц зачислен в сумме 168 млрд рублей, что на 13% больше аналогичного периода 2025 года.