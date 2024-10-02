Поступление налога на прибыль от «Татнефти» снизится на 15 млрд рублей

В Татарстане ежегодно наблюдается снижение поступлений в бюджет налога на прибыль от нефтяных компаний. В этом году поступление от «Татнефти» снизится на 15 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-го и 2027 годов.

«Это связано с изменением федерального законодательства. В этом году ожидаем поступление от “Татнефти”, включая “ТАНЕКО”, потому что связано с переработкой, около 43 млрд рублей. А в прошлом году от “Татнефти” получили в бюджет по налогу на прибыль 58 млрд рублей», – рассказал глава Минфина Татарстана.

Он отметил, что поступления налога от малых нефтяных компаний будут больше по сравнению с прошлым годом.

«На них нет такого отрицательного влияния изменений законодательства», – подчеркнул министр.

По словам Гайзатуллина, около 34% от общего объема поступления налога на прибыль приходится на нефтяные компании. Сумма этих поступлений в 2025 году прогнозируется на уровне 128 млрд рублей.