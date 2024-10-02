Поступление налога на доходы физлиц в бюджет РТ выросло на 30%

В бюджет Татарстана за девять месяцев поступило 124 млрд рублей налогов на доходы физлиц. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2025 год и на плановый период 2026-го и 2027 годов.

«В 2024 году по сравнению с прошлым годом динамика положительная. Это говорит о том, что юридические и физические лица достаточно устойчиво работают, своевременно выплачивают заработную плату и перечисляют налоги», — сказал глава Минфина.

По его словам, в консолидированном бюджете на следующий год поступление налога на доходы физлиц прогнозируется в сумме 186 млрд рублей.

Бюджет Татарстана на 2025 год по доходам прогнозируется в сумме 425,5 млрд рублей, по расходам — 439 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей.