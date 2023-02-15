«Поступки героев всегда живы»: память погибших в Афганистане почтил Фарид Мухаметшин

Митинг в честь годовщины вывода советских войск из Афганистана прошел сегодня на Аллее героев в Спасском районе Татарстана. В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и глава Спасского района Фаргат Мухаметов, а также руководители общественных организаций.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Пятнадцатое февраля для нашего народа — незабываемая дата, в этот день солдаты и офицеры Советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой. С тех пор прошло более трех десятилетий, но память о войне по-прежнему отзывается в сердцах матерей, отцов, вдов и всех нас, кто стоит сегодня на Аллее героев. По-разному оцениваются события войны, но ясно одно — мы были гарантом стабильности и спокойствия в Афганистане. И сегодня России вновь пришлось стать гарантом спокойствия. Так, в зону специальной военной операции было мобилизовано 86 уроженцев Спасского района. Я уверен, что победа будет за нами», — поделился своим видением политической обстановки прошлого и настоящего руководитель муниципалитета.



Приветствуя участников встречи от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства республики, Фарид Мухаметшин отметил, что рад возможности почтить память выдающихся людей, принимавших участие в боевых действиях на территории Афганистана. По мнению политика, каждому поколению достаются свои трудности: одним — Первая мировая война, другим — Великая Отечественная, а современному поколению — специальная военная операция на Украине.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Всё это происходит потому, что мир не спокоен. Но наш святой долг — защищать страну. В такие дни необходимо говорить о наших героях, об их подвигах, мужестве и отваге. Геройские поступки всегда будут в памяти наших жителей. Наш народ отзывчив на боли и трудности. Сегодня наша страна поддерживает Турцию и ряд других стран, где произошли землетрясения, нанесшие огромный ущерб и повлекшие за собой жертвы. Наша республика также активно помогает в этом направлении. Мы отправляем туда гуманитарный груз и специалистов, оказывающих активную помощь. По-другому жить в мире мы не сможем», — подчеркнул Мухаметшин.



Память погибших военнослужащих, исполнявших служебный долг в Афганистане, собравшиеся почтили минутой молчания, а также возложением цветов к мемориалу.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Тридцать четыре года, как мы отмечаем день скорби и памяти по нашим ребятам, погибшим в Афганистане. Каждое поколение сталкивается с трудностями, и сегодня уже дети афганцев участвуют в боевых действиях. Долгом, честью, достоинством всегда славились солдаты России и Татарстана. Поэтому победа в специальной военной операции будет за нами», — уверен участник боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе Ренат Шарипов.



В боевых действиях на территории Афганистана участвовали около 100 уроженцев Спасского района Татарстана, шестеро из которых погибли. Сегодня здесь проживают 36 ветеранов боевых действий, один из которых, участник войны в Афганистане из села Аграмаковка, участвует добровольцем в специальной военной операции на Украине, которую инициировал почти год назад, 24 февраля 2022-го, Президент РФ Владимир Путин.