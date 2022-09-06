«Постучать по груше»: Нагуманов посоветовал вандалам в Альметьевске выпустить пар

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в прямом эфире отчитал вандалов, которые портят имущество в общественных пространствах Нефтеграда, а также назвал методы, к которым можно прибегнуть, если «чешутся руки».

«Если кому-то некуда выпустить пар и руки чешутся что-то сломать, на Фахретдина возле физкультурного училища открылась экстрим-площадка. Там есть памп-трек и рукоход с грушами. Можете прийти туда постучать по груше», — посоветовал он.

Градоначальник поделился наблюдениями, что на всех объектах, в том числе и новых общественных пространствах наблюдаются акты вандализма. «Почему-то некоторые молодые люди считают своим долгом написать непонятные слова на лавках, оставить свой символ. Ребят, честно, если мы так будем относится к нашему городу он никогда не будет красивым и благоустроенным. Мы просто физически не успеваем подметать, подбирать и исправлять за теми, кто портит благоустройство. Давайте с большей заботой относится к тому, что мы с вами делаем», — призвал Нагуманов.

Также мэр города отметил, что после концерта на День нефтяника, который состоялся 3 сентября, городским службам пришлось грузовиками вывозить мусор. «Было бы неплохо, если бы мы научились хотя бы немного убираться. Но пока не все это научились делать. Приходится, конечно, городским службам, несмотря на все праздничные мероприятия, делать эту работу ранним утром», — заключил градоначальник.