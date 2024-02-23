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«Построить будущее»: в Казани прошла встреча с волонтёрами Всемирного фестиваля молодёжи
Сегодня в казанском ДК Химиков пошла встреча волонтёров Всемирного фестиваля молодёжи и их руководителей. Участниками мероприятия стали 127 волонтёров: 82 – из Республики Татарстан и 45 – из Удмуртской Республики.
Замминистра по делам молодёжи РТ Айгуль Сабирова отметила, что каждый волонтёр будет представлять свой регион, именно поэтому проводится такая большая подготовительная работа с ребятами.
«Уже завтра в полшестого утра у ребят будет отправка поездом, поэтому сегодня мы с ними встречаемся, выдаем экипировку и даем уже такие напутствующие пожелания, чтобы ребята успешно съездили, получили массу новых впечатлений и обрели новые знакомства», – поделилась она.
Рустам Сайфуллин рассказал, что увидел в соцсетях рекламу о наборе волонтёров на фестиваль и решил пойти со своей девушкой. Однако до финала получилось дойти только у него. Для парня было крайне волнительно проходить этапы набора.
«Насчёт завтрашней поездки у меня большие переживания. Я всегда боюсь этих переездов, полетов, хоть сам из Башкирии», – признался молодой человек.
Как рассказала Валерия Сугак, для нее участие в фестивале стало глубоко символичным. Принять участие в событии ее замотивировала бабушка, которая посетила самый первый ВФМ в 1957 году.
Девушка ожидает, что на событии ей удастся найти единомышленников, чтобы «вместе с ними строить будущее».
«Я хочу построить будущее для следующего поколения», – заявила Валерия.
Фестиваль - самое масштабное молодёжное событие в мире. Оно объединит молодых людей из разных уголков мира. По указу Президента России Владимира Путина он пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» и в городе Сочи.
Фото: © Анастасия Богданова/ «Татар-информ»
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