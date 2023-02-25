Построенная более века назад мечеть открылась после реставрации в Новошешминском районе

В Новошешминском районе РТ, в селе Зиреклы, открылась после реставрации построенная 117 лет назад Историческая мечеть. Церемония прошла накануне, сообщает пресс-служба муниципального образования.

Работы по реставрации шли с прошлого года, само здание было возведено в 1905-1906 годах. Несмотря на то, что стенам из природных камней и кирпича более века, они хорошо сохранились.

«Исторически известно, что выполнена она в 1905 году русскими мастерами из деревни Бута Альметьевского района. Кладка эта уникальна, сейчас таких умельцев, наверное, не осталось: все подобрано тщательно камешек к камешку», – рассказали в пресс-службе.

В церемонии открытия приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, глава района Вячеслав Козлов и многие жители села. Для них мечеть остается одним из символов населенного пункта – благодаря сельчанам удалось отреставрировать сооружение и придать ему первозданный облик.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.