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Построенная более века назад мечеть открылась после реставрации в Новошешминском районе
В Новошешминском районе РТ, в селе Зиреклы, открылась после реставрации построенная 117 лет назад Историческая мечеть. Церемония прошла накануне, сообщает пресс-служба муниципального образования.
Работы по реставрации шли с прошлого года, само здание было возведено в 1905-1906 годах. Несмотря на то, что стенам из природных камней и кирпича более века, они хорошо сохранились.
«Исторически известно, что выполнена она в 1905 году русскими мастерами из деревни Бута Альметьевского района. Кладка эта уникальна, сейчас таких умельцев, наверное, не осталось: все подобрано тщательно камешек к камешку», – рассказали в пресс-службе.
В церемонии открытия приняли участие муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, глава района Вячеслав Козлов и многие жители села. Для них мечеть остается одним из символов населенного пункта – благодаря сельчанам удалось отреставрировать сооружение и придать ему первозданный облик.
Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.
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