Пострадавших из Нижнекамска доставят спецбортом МЧС в Москву

Пострадавших при возгорании на «Нижнекамскнефтехиме» доставят спецбортом в Москву, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Нижнекамск. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета», – рассказали в ведомстве.

В полете сопровождать пострадавших будут врачи из отряда «Центроспас» МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России.

Напомним, что по последней информации, при возгорании погибли 2 человека. Пострадали 72, из них 22 человека госпитализированы, а 8 находятся в тяжелом состоянии.