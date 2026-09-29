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Экономика 29 сентября 2026 16:18

Пострадавшим селлерам Ozon из РТ будут доступны региональные меры поддержки

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Пострадавшим селлерам Ozon из РТ будут доступны региональные меры поддержки
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Продавцам из Татарстана, которые реализовывают продукцию на Ozon, чей товар пострадал от атаки БПЛА, будут доступны региональные меры поддержки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила первый заместитель министра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

«Мы сейчас запустили все изменения постановления. В ближайшее время Ozon будет включен в приоритетный список», – сообщила она.

На региональном уровне среди мер поддержки льготный займ под 8% для продавцов, чей бизнес пострадал от атак БПЛА. Сейчас он доступен только селлерам Wildberries.

#маркетплейс #поддержка предпринимателей
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