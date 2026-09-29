Пострадавшим селлерам Ozon из РТ будут доступны региональные меры поддержки
Продавцам из Татарстана, которые реализовывают продукцию на Ozon, чей товар пострадал от атаки БПЛА, будут доступны региональные меры поддержки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявила первый заместитель министра экономики РТ, директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.
«Мы сейчас запустили все изменения постановления. В ближайшее время Ozon будет включен в приоритетный список», – сообщила она.
На региональном уровне среди мер поддержки льготный займ под 8% для продавцов, чей бизнес пострадал от атак БПЛА. Сейчас он доступен только селлерам Wildberries.