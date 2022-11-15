Пострадавшая во время стрельбы в школе Казани: «И подумать не могла, что убивают детей»
Сегодня Верховный суд Татарстана выслушал первых пострадавших по делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Люди плакали, вспоминая подробности того дня. Несмотря на то что обвиняемый требовал удалить из зала журналистов, суд продолжился в присутствии СМИ. Подробности в репортаже «Татар-информа».
Настаивали на закрытии процесса
Дойти до оглашения обвинения по резонансному делу о стрельбе в казанской гимназии №175 удалось только на втором заседании. В прошлый раз старт процесса был сорван из-за сработавшей пожарной сигнализации и неявки адвоката. Сегодня в зале Верховного суда вновь собрались десятки представителей СМИ, а вот потерпевших было в разы меньше.
Сам подсудимый Ильназ Галявиев на втором судебном заседании вел себя гораздо сдержаннее. По всей видимости, решил повлиять на присутствие журналистов через суд.
«Удалите, пожалуйста, из зала суда журналистов и закройте процесс», – заявил обвиняемый еще до начала оглашения обвинения.
С тем же ходатайством – закрыть процесс – выступил и прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он и группа гособвинителей сослались на то, что в деле фигурируют десятки имен тех, кто обращался за медицинской и психологической помощью. Более того, трагедия вызвала широкий общественный резонанс, и, как это ни удивительно, у подсудимого появились подражатели и группы поддержки.
Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил частично – присутствовать журналистам на процессе разрешили, однако на время оглашения медицинских сведений им придется покидать зал заседания.
«Отказываюсь от защитников»
Большой неожиданностью как для участников процесса, так и для журналистов стало заявление обвиняемого о том, что он отказывается от защиты договорных адвокатов. Сегодня в Верховный суд приехали сразу два адвоката – Алексей Васильев из Вологодской области и Владимир Богдан из Москвы. К слову, оба работали по делу о стрельбе в казанской гимназии еще на стадии следствия.
«Я отказываюсь от защитников. У меня уже есть один, он меня устраивает. Я написал в адвокатские палаты и просил вернуть деньги за их услуги», – обратился к суду Галявиев, попросив оставить адвоката по назначению Руслана Нуриахметова.
Просьба подсудимого была удовлетворена. Васильева и Богдана суд попросил покинуть зал судебных заседаний.
«Сначала мне показалось, что он отстреливает собак»
Первой жертвой массового расстрела в казанской гимназии едва не стала девушка, которая в тот день оказалась возле школы, следует из обвинительного заключения, которое зачитал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Увидев ее, Галявиев два раза выстрелил из ружья. Девушка спаслась бегством, но получила травмы шеи и головы.
По версии следствия, план нападения на школу Галявиев вынашивал с февраля. Именно тогда он увлекся деструктивными группами и попал под их влияние. Перед тем как получить разрешение на оружие, Галявиев прошел всех специалистов. Только после этого он получил лицензию и купил ружье. Помимо этого, он заказал в Интернете и купил в строймагазинах вещества для того, чтобы сделать взрывчатку. За неделю до трагедии Галявиев создал свой телеграм-канал под названием «Бог», где рассказал о готовящемся нападении.
На входе в школу ему попался охранник Мулланур Мустафин. Преступник выстрелил в него, мужчина получил огнестрельное ранение головы и живота.
«Я видел, как он шел на меня. Одетый во все черное, на лице была маска с надписью "Бог". Сначала мне показалось, что молодой человек отстреливает собак, но увидев, как он направляется в школу, я понял, с чем мне придется столкнуться. Я закрыл дверь, но он выстрелил в меня через стекло. Попал в живот, я упал. Затем он зашел внутрь, прошел через меня, но вернулся обратно и выстрелил мне в голову», – вспоминал сегодня подробности школьный охранник Мулланур Мустафин.
Галявиев установил на первом этаже между кабинетами самодельную взрывчатку и пошел на второй этаж, застрелив по пути учительницу начальных классов Венеру Айзатову. Он увидел, как школьники убегают через спортивную площадку, и начал стрелять по ним из окна. На звуки выстрелов вышла учительница английского Эльвира Игнатьева. Девушка получила выстрел в голову и скончалась на месте.
На третьем этаже Галявиеву попался открытый кабинет 8 А класса, где проходил урок татарского языка. В классе находились 22 человека. Когда началась стрельба, дети бросились врассыпную – одни успели выбежать из кабинета, другие выпрыгивали из окон. Семерым ученикам спасти не удалось. Получив огнестрельные ранения, ребята погибли.
«Даже подумать не могла, что кто-то убивает детей»
«Я вообще не могла подумать о том, что кто-то убивает детей…» – рассказала учительница гимназии №175 и мать одного из погибших учеников 8 А класса.
Вспоминая подробности трагедии, женщина едва сдерживала слезы. Тот день она помнит до мелочей. В 7 утра они с сыном пришли в школу, в 7.15 разошлись по кабинетам, примерно в 9 часов она услышала, как директор гимназии Амина Валеева сделала объявление о том, что в школу проник неизвестный, открыл стрельбу, и попросила всех закрыться в классах.
«Директор почти кричала, когда делала объявление. Потом пошла рассылка в чатах, где она просила всех закрыться в классах, не выходить в коридор и не выпускать детей. Мы сначала не поняли, что произошло. Дети были напуганы, кричали, плакали, они прятались под партами», – рассказала сотрудница гимназии.
О гибели своего сына женщина узнала, когда в чат 8 А класса прислали фото погибших учеников. Среди них в луже крови она заметила своего ребенка. Далее опознание в морге и осознание того, что ее сына больше нет в живых.
Женщина добавила, что Галявиева она знала задолго до трагедии. Вместе с ним в одном классе училась ее старшая дочь.
«Моя дочь тесно с ним не общалась. Рассказывала, что он был тихим, спокойным. Друзей у него особо никогда не было, но и врагов тоже. Лично с ним я не знакома. Так получилось, что в мою параллель он не попал», – добавила учительница.
Сам Галявиев, выслушав обвинительное заключение, заявил, что полностью признает свою вину. Процесс по делу может затянуться на долгие месяцы, ведь суду нужно будет допросить более 600 человек – пострадавших гимназистов и родных погибших.
Известно, что многие из них подали иски на возмещение ущерба, один из самых крупных исков – на 15 млн рублей, такую сумму потребовали родители одного из погибших учеников.