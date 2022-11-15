Пострадавшая во время стрельбы в школе Казани: «И подумать не могла, что убивают детей»

Сегодня Верховный суд Татарстана выслушал первых пострадавших по делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Люди плакали, вспоминая подробности того дня. Несмотря на то что обвиняемый требовал удалить из зала журналистов, суд продолжился в присутствии СМИ. Подробности в репортаже «Татар-информа».

Ильназ Галявиев на втором судебном заседании вел себя гораздо сдержаннее Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Настаивали на закрытии процесса

Дойти до оглашения обвинения по резонансному делу о стрельбе в казанской гимназии №175 удалось только на втором заседании. В прошлый раз старт процесса был сорван из-за сработавшей пожарной сигнализации и неявки адвоката. Сегодня в зале Верховного суда вновь собрались десятки представителей СМИ, а вот потерпевших было в разы меньше.

Сам подсудимый Ильназ Галявиев на втором судебном заседании вел себя гораздо сдержаннее. По всей видимости, решил повлиять на присутствие журналистов через суд.

«Удалите, пожалуйста, из зала суда журналистов и закройте процесс», – заявил обвиняемый еще до начала оглашения обвинения.

С тем же ходатайством – закрыть процесс – выступил и прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Он и группа гособвинителей сослались на то, что в деле фигурируют десятки имен тех, кто обращался за медицинской и психологической помощью. Более того, трагедия вызвала широкий общественный резонанс, и, как это ни удивительно, у подсудимого появились подражатели и группы поддержки.

Ходатайство прокуратуры суд удовлетворил частично – присутствовать журналистам на процессе разрешили, однако на время оглашения медицинских сведений им придется покидать зал заседания.

С ходатайством закрыть процесс выступил и прокурор Татарстана Илдус Нафиков Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Отказываюсь от защитников»

Большой неожиданностью как для участников процесса, так и для журналистов стало заявление обвиняемого о том, что он отказывается от защиты договорных адвокатов. Сегодня в Верховный суд приехали сразу два адвоката – Алексей Васильев из Вологодской области и Владимир Богдан из Москвы. К слову, оба работали по делу о стрельбе в казанской гимназии еще на стадии следствия.

«Я отказываюсь от защитников. У меня уже есть один, он меня устраивает. Я написал в адвокатские палаты и просил вернуть деньги за их услуги», – обратился к суду Галявиев, попросив оставить адвоката по назначению Руслана Нуриахметова.

Просьба подсудимого была удовлетворена. Васильева и Богдана суд попросил покинуть зал судебных заседаний.

«Сначала мне показалось, что он отстреливает собак»

Первой жертвой массового расстрела в казанской гимназии едва не стала девушка, которая в тот день оказалась возле школы, следует из обвинительного заключения, которое зачитал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Увидев ее, Галявиев два раза выстрелил из ружья. Девушка спаслась бегством, но получила травмы шеи и головы.

Большой неожиданностью стало заявление обвиняемого о том, что он отказывается от защиты договорных адвокатов Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

По версии следствия, план нападения на школу Галявиев вынашивал с февраля. Именно тогда он увлекся деструктивными группами и попал под их влияние. Перед тем как получить разрешение на оружие, Галявиев прошел всех специалистов. Только после этого он получил лицензию и купил ружье. Помимо этого, он заказал в Интернете и купил в строймагазинах вещества для того, чтобы сделать взрывчатку. За неделю до трагедии Галявиев создал свой телеграм-канал под названием «Бог», где рассказал о готовящемся нападении.

На входе в школу ему попался охранник Мулланур Мустафин. Преступник выстрелил в него, мужчина получил огнестрельное ранение головы и живота.

«Я видел, как он шел на меня. Одетый во все черное, на лице была маска с надписью "Бог". Сначала мне показалось, что молодой человек отстреливает собак, но увидев, как он направляется в школу, я понял, с чем мне придется столкнуться. Я закрыл дверь, но он выстрелил в меня через стекло. Попал в живот, я упал. Затем он зашел внутрь, прошел через меня, но вернулся обратно и выстрелил мне в голову», – вспоминал сегодня подробности школьный охранник Мулланур Мустафин.

Галявиев установил на первом этаже между кабинетами самодельную взрывчатку и пошел на второй этаж, застрелив по пути учительницу начальных классов Венеру Айзатову. Он увидел, как школьники убегают через спортивную площадку, и начал стрелять по ним из окна. На звуки выстрелов вышла учительница английского Эльвира Игнатьева. Девушка получила выстрел в голову и скончалась на месте.

На третьем этаже Галявиеву попался открытый кабинет 8 А класса, где проходил урок татарского языка. В классе находились 22 человека. Когда началась стрельба, дети бросились врассыпную – одни успели выбежать из кабинета, другие выпрыгивали из окон. Семерым ученикам спасти не удалось. Получив огнестрельные ранения, ребята погибли.

Процесс по делу может затянуться на долгие месяцы, суду нужно будет допросить более 600 человек Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Даже подумать не могла, что кто-то убивает детей»

«Я вообще не могла подумать о том, что кто-то убивает детей…» – рассказала учительница гимназии №175 и мать одного из погибших учеников 8 А класса.

Вспоминая подробности трагедии, женщина едва сдерживала слезы. Тот день она помнит до мелочей. В 7 утра они с сыном пришли в школу, в 7.15 разошлись по кабинетам, примерно в 9 часов она услышала, как директор гимназии Амина Валеева сделала объявление о том, что в школу проник неизвестный, открыл стрельбу, и попросила всех закрыться в классах.

«Директор почти кричала, когда делала объявление. Потом пошла рассылка в чатах, где она просила всех закрыться в классах, не выходить в коридор и не выпускать детей. Мы сначала не поняли, что произошло. Дети были напуганы, кричали, плакали, они прятались под партами», – рассказала сотрудница гимназии.

О гибели своего сына женщина узнала, когда в чат 8 А класса прислали фото погибших учеников. Среди них в луже крови она заметила своего ребенка. Далее опознание в морге и осознание того, что ее сына больше нет в живых.

Женщина добавила, что Галявиева она знала задолго до трагедии. Вместе с ним в одном классе училась ее старшая дочь.

«Моя дочь тесно с ним не общалась. Рассказывала, что он был тихим, спокойным. Друзей у него особо никогда не было, но и врагов тоже. Лично с ним я не знакома. Так получилось, что в мою параллель он не попал», – добавила учительница.

Сам Галявиев, выслушав обвинительное заключение, заявил, что полностью признает свою вину. Процесс по делу может затянуться на долгие месяцы, ведь суду нужно будет допросить более 600 человек – пострадавших гимназистов и родных погибших.

Известно, что многие из них подали иски на возмещение ущерба, один из самых крупных исков – на 15 млн рублей, такую сумму потребовали родители одного из погибших учеников.