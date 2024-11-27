Пострадавшие от паводка жители Якутии получат помощь Правительства РФ

После разлива рек Лена, Вилюй и Анабар в мае текущего года Правительство РФ выделило более 300 млн рублей для оказания дополнительной финансовой помощи жителям Якутии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Более 100 млн рублей будут направлены из резервного фонда на индексацию выплат пострадавшим, дополнительно около 200 млн рублей — в качестве возмещения расходов регионального бюджета на оказание помощи.

Решение об индексации – следствие того, что Президент России в июле текущего года увеличил размер единовременной материальной помощи для людей, пострадавших от стихийных бедствий, в 1,5 раза. Дополнительно средства будут направлены на доплату к ранее оказанной помощи и на помощь людям, утратившим имущество.

Эти меры помогут компенсировать произведенные региональными властями выплаты гражданам за пострадавшее имущество и окажут существенную поддержку жителям Якутии, отмечается на сайте российского правительства.