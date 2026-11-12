Пострадавшие от атак на склады маркетплейсов получат расширенную поддержку

Правительство России уточнило правила оказания помощи предпринимателям, пострадавшим от атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов Wildberries и Ozon. Новые положения распространяются на объекты группы компаний «РВБ» и группы «Интернет Решения». Об этом сообщили в Минфине, передает РБК.

Изменения предусматривают несколько важных уточнений.

Во-первых, расширен перечень угроз, при которых предприниматели могут рассчитывать на поддержку. Теперь она распространяется не только на пострадавших от атак беспилотников, но и от ракетных ударов и обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Во-вторых, изменился порядок расчета ущерба для компаний, которые работают сразу на двух площадках – Wildberries и Ozon. При определении размера помощи будут учитывать совокупные потери от атак на объекты обеих групп компаний.

Как и прежде, на поддержку могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, если размер ущерба превышает 5% их годового дохода. Однако для компаний и предпринимателей, зарегистрированных с 1 декабря 2025 года, сравнивать размер ущерба с выручкой не потребуется.

Кроме того, маркетплейсы должны передавать сведения о пострадавших предпринимателях в Федеральную налоговую службу и территориальные органы страховщика не позднее 5-го числа каждого месяца. Ранее этот срок приходился на 10-е число.

Атаки беспилотников на логистическую инфраструктуру маркетплейсов начались в середине июля 2026 года. Сначала под удары попали объекты Wildberries в нескольких регионах. Со второй половины августа атакам стали подвергаться и объекты Ozon.

В августе и октябре правительство утвердило правила предоставления помощи продавцам, пострадавшим от атак беспилотников на инфраструктуру РВБ и Ozon.

В конце октября финансовая отчетность Ozon показала, что компания потеряла 30,1 млрд рублей из-за атак дронов. Последний такой инцидент произошел в ночь на 4 ноября: беспилотники атаковали логистический центр маркетплейса в Адыгейске. В результате никто не пострадал, поскольку сотрудников эвакуировали, однако на складе начался пожар.

После происшествия Ozon временно убрал с сайта товары, которые хранились на поврежденном складе, приостановил прием поставок и перенаправил логистические потоки и заказы на другие площадки.

Wildberries ранее сообщал, что атаки не вызвали системных сбоев в работе компании. Маркетплейс перестроил логистические цепочки, при этом остальные склады, пункты выдачи заказов и сервисы продолжили работать.