Пострадавшие дольщики «Золотой середины» еще могут попасть в реестр

Прием заявлений на вступление в реестр пострадавших граждан ЖК «Золотая середина» в Казани продолжается. В фонд поддержки дольщиков уже обратился 191 гражданин, говорится в телеграм-канале организации.

Документы пострадавшие дольщики могут подать несколькими способами. Это можно сделать во время личного приема по предварительной записи (по телефону: 8 (843) 500-59-06) по адресу фонда: г. Казань, ул. Московская д. 53/6; прием и регистрация заявлений ведется с 09:30 до 13:00.

Отправить заявление на включение в реестр можно по почте: 420021, г. Казань, а/я 153 или воспользоваться электронной почтой: reestr@fpdrt.ru.

Для удобства формы и образцы заполнения заявлений есть на сайте фонда в разделе «Дольщикам» Реестр ЖК «Золотая середина» (https://fpdrt.ru/zolotaya-seredina-help).

По возникающим вопросам следует обращаться на специальный номер фонда поддержки дольщиков: 8(843)500-59-06.