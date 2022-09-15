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Экология
15 сентября 2022  20:54

Постпредство России: В резолюции МАГАТЭ нет ни слова об обстрелах Киевом Запорожской АЭС

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Представители России и Китая проголосовали против резолюции МАГАТЭ по Украине. Об этом говорится в телеграм-канале постпредства РФ при международных организациях в Вене.

Совет управляющих агентства ранее принял документ, где от российской стороны требуют «немедленно прекратить действия против и на ЗАЭС». Резолюцию поддержали 26 голосов, два проголосовали против, семь воздержались. 

«Западные страны голосованием протащили в совете управляющих МАГАТЭ антироссийскую резолюцию по украинскому вопросу», — говорится в опубликованном сообщении. 

Отмечается, что ахиллесовой пятой резолюции стало отсутствие каких-либо упоминаний систематических обстрелов Запорожской АЭС, которые и являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности. 

«Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — резюмировали в постпредстве.

Миссия агентства прибыла на станцию 1 сентября. Экспертам показали пострадавшие при обстрелах участки. 6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам пребывания на Запорожской АЭС, в котором призвала немедленно прекратить обстрелы.

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