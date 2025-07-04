Западные страны и технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжают игнорировать представленные Россией факты применения химического оружия украинскими военными. Об этом РИА Новости заявили в постоянном представительстве РФ при ОЗХО.

«Запад и техсекретариат демонстративно игнорируют предоставляемые Россией в соответствии с предусмотренными КЗХО процедурами факты применения ВСУ химоружия. Эти данные, как вам известно, подкреплены конкретными доказательствами, в частности, результатами проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией "27-й научный центр" Минобороны России анализов отобранных в соответствии с правилами ОЗХО проб с мест химических инцидентов», — отметили в постоянном представительстве.

При этом Москва подтверждает готовность к открытому и профессиональному диалогу с техническим секретариатом организации и государствами-участниками Конвенции по запрещению химоружия.

109-я сессия исполнительного совета ОЗХО состоится в Гааге с 8 по 11 июля.