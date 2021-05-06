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Ру Тат
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6 мая 2021  11:44

Постпредом Татарстана в Свердловской области вновь назначен Хайдар Гильфанов

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Хайдар Гильфанов продолжит свою работу на посту Постоянного представителя Татарстана в Свердловской области. Соответствующий указ подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. 

«Назначить Гильфанова Хайдара Маслахетдиновича с 8 мая 2021 года Постоянным представителем Республики Татарстан в Свердловской области сроком на три года», — говорится в документе.

Хайдар Гильфанов родился 2 января 1961 года в деревне Буралы Чишма Сармановского района ТАССР. В 1983-м окончил Казанский государственный институт культуры, а в 2007-м — Институт государственной службы при Президенте России.

Трудовую деятельность начинал простым рабочим. С 1978 по 1979 год работал разнорабочим в казанском комбинате треста «Казремстрой». Затем учился в вузе и служил в Вооруженных силах СССР. 

С 1986 по 1993-й занимал должность худрука и директора ДК Салдинского металлургического завода в Свердловской области, в 1993-1994 годах — директора екатеринбургского муниципального предприятия «Кинотеатр „Комсомолец“». С 1994 по 1998 год являлся худруком Свердловского областного центра татарской и башкирской культуры.

С 1998 по 2001 год ведущий специалист, главный специалист Постоянного представительства Татарстана в Свердловской области. С 2001-го и до 2018 года являлся заместителем Постпреда РТ в Свердловской области. 8 мая 2018 года указом Президента Татарстана Хайдар Гильфанов возглавил ведомство. 

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