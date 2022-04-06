Постпред США заявила, что Россию не получится исключить из ООН

Россию не получится исключить из Совета безопасности ООН, заявила в интервью MSNBC постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

Она подчеркнула, что членство России в организации — «это факт. Мы не можем изменить этот факт».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предложил организации самораспуститься и исключить Россию из СБ, напоминает РИА Новости.

Россия является постоянным членом организации наряду с такими странами, как США, Китай, Великобритания и Франция. Каждое из государств обладает правом вето. Чтобы исключить РФ из состава требуется соответствующая поправка в устав ООН, для внесения которой необходимо получить подписи всех постоянных членов Совбеза. Даже в таком случае РФ может воспользоваться правом вето.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля, о чем объявил Президент РФ Владимир Путин. После этого многие страны начали ужесточать санкции против России.