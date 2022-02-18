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Политика
18 февраля 2022  06:49

Постпред США при ООН: Россия движется в сторону неминуемого вторжения

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Постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что ситуация свидетельствует о «неминуемом вторжении России на Украину». 

«Ситуация на земле указывает, что Россия движется в сторону неминуемого вторжения. Это решающий момент», — приводит ее слова ТАСС.

Глава американской дипмиссии сказала, что 17 февраля госсекретарь Штатов выступит на заседании Совбеза ООН с планом снижения напряженности вокруг Украины. Таковы причины приезда Блинкена в Нью-Йорк — выразить «приверженность дипломатии, предложить и подчеркнуть путь к деэскалации и дать понять миру, что мы делаем все, что в наших силах, чтобы предотвратить войну», утверждает Томас-Гринфилд.

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