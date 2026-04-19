Постпред США при ООН допустил досмотр судов, следующих в Китай, из-за иранской нефти

Постпред США при ООН Майк Уолтц не исключил, что Соединенные Штаты будут досматривать суда, направляющиеся в Китай, в рамках усилий по борьбе с поставками иранской нефти, сообщает РИА Новости.

В интервью каналу CBS, отвечая на соответствующий вопрос, Уолтц заявил, что не намерен обсуждать сроки и последовательность операций, но все варианты остаются на столе.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что вооруженные силы США готовятся проводить захват связанных с Ираном торговых судов и танкеров в международных водах за пределами Ближнего Востока.