Постпред РТ в Свердловской области: Трасса М12 поможет развивать бизнес между регионами

Трасса М12, которая соединит Казань и Екатеринбург, поможет налаживать бизнес-связи между Татарстаном и Свердловской областью, а также станет стимулом для развития территорий, через которые пройдет дорога. Таким мнением в интервью с «Татар-информом» поделился постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

«Благодаря этой трассе взаимодействие Татарстана со Свердловской областью станет еще плотнее. Со мной в Казань приехали представители трех уральских предприятий. Мы поучаствовали в научно-техническом совете „Татнефтехиминвест-холдинга“. Я очень надеюсь, что такие бизнес-миссии участятся благодаря появлению М12», — поделился собеседник.

По его словам, товарооборот республики с Челябинской областью — более 35 млрд в год, со Свердловской — 22 млрд рублей в год, Пермский край — 10 млрд. Все эти регионы входят в топ-10 экономических партнеров Татарстана среди субъектов РФ.

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