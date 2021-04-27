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Ру Тат
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27 апреля 2021  11:11

Постпред РТ в Башкортостане стал кандидатом на праймериз «Единой России»

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Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан Юсуп Якубов зарегистрировался в качестве кандидата предварительного голосования в депутаты Госдумы РФ VIII созыва. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Теперь список кандидатур для последующего голосования по Федеральному избирательном округу от партии „Единая Россия“ включает и фамилию Якубова Юсупа Диганшеевича», — написал Якубов. 

Он также выразил надежду, что найдет среди граждан одобрение и поддержку и будет полезен республике в этом качестве.

Юсуп Якубов родился в селе Татарская Голышевка Карсунского района Ульяновской области. В 1983 году окончил Казанский государственный университет, историко-филологический факультет по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения».

В 90-е годы работал в Набережных Челнах вице-мэром по вопросам развития спорта, делам молодежи и охраны общественного порядка, в 2000-2004 годах был депутатом Государственного Совета РТ, позже занимал пост первого заместителя министра по делам молодежи, спорту и туризму РТ. С 2010-го по 2020 г. — являлся ректором Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.

С 2020 года Юсуп Якубов — постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан.

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