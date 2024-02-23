Постпред России покинул заседание ГА ООН по «оккупированным территориям»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генеральной ассамблеи, на котором обсуждались «оккупированные территории Украины», сообщает РИА Новости.

Такие заседания проводятся ежегодно начиная с 2014-го, после воссоединения Крыма с Россией. В своем выступлении сегодня Небензя подчеркнул, что никаких «оккупированных территорий» не существует — это российские регионы. И в дальнейшем Западу еще придется ответить за то, что совершила Украина, уверен он.

«Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди, или произнесенных в 2021 году слов действующего президента Зеленского, который назвал их «существами и особями», — напомнил находящимся в зале Небензя.

После этих заявлений, считает постпред, ни у кого не должно возникать сомнений, почему новые регионы вошли в состав России. Также к этому привела политика Киева, ведущая к уничтожению собственного населения, и переворот, к которому причастен Запад.