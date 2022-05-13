Постпред Финляндии при НАТО заявил об отсутствии прямых военных угроз со стороны России

Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Дипломат подчеркнул, что на границе отсутствует какая-либо «нестандартная активность».

«Мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации», — приводит слова Корхонена РИА Новости.

В то же время дипломат уверен, российская спецоперация на территории Украины привела к резким изменениям в сфере безопасности. Это подтолкнуло Финляндию к решению вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быструю интеграцию.