news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
13 мая 2022  09:34

Постпред Финляндии при НАТО заявил об отсутствии прямых военных угроз со стороны России

news_top_970_100

Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. Дипломат подчеркнул, что на границе отсутствует какая-либо «нестандартная активность».

«Мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации», — приводит слова Корхонена РИА Новости.

В то же время дипломат уверен, российская спецоперация на территории Украины привела к резким изменениям в сфере безопасности. Это подтолкнуло Финляндию к решению вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быструю интеграцию.

#НАТО #финляндия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100