Постпред Британии заявила, что было бы жалко понижать уровень дипотношений с Россией

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что было бы жалко понижать уровень дипотношений с Россией. Об этом передает РИА Новости.

«Было бы жалко понижать отношения, потому что когда война завершится и РФ уйдет с Украины, будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений», – ответила она на вопрос, готов ли Лондон к понижению или приостановке дипломатических отношений с Москвой, как предложил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Медведев в своей статье для «Российской газеты» заявил, что, по его мнению, Россия должна приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и Великобританией.