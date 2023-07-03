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Постпред Британии заявила, что было бы жалко понижать уровень дипотношений с Россией
Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что было бы жалко понижать уровень дипотношений с Россией. Об этом передает РИА Новости.
«Было бы жалко понижать отношения, потому что когда война завершится и РФ уйдет с Украины, будет крайне важно восстановить ситуацию с использованием дипломатических отношений», – ответила она на вопрос, готов ли Лондон к понижению или приостановке дипломатических отношений с Москвой, как предложил ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Медведев в своей статье для «Российской газеты» заявил, что, по его мнению, Россия должна приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией и Великобританией.
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