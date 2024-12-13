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Постоянный Вечный огонь зажгли в казанском парке Урицкого
В казанском парке Урицкого зажгли Вечный огонь на мемориале в честь погибших героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Теперь Вечный огонь здесь будет гореть постоянно. Это стало возможно благодаря ремонтным работам, которые были организованы тут в текущем году.
Рабочие проложили электрические коммуникации для питания автоматического поджига и установили ветроустойчивую горелку с газовым контролем. Кроме того, чугунная звезда на мемориале заменила стальную.
Прежде Вечный огонь в парке Урицкого зажигали только в дни различных торжественных событий. Мемориал был создан в 1975 году по инициативе Казанского моторостроительного производственного объединения.
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