Постоянный Вечный огонь зажгли в казанском парке Урицкого

Казанский парк Урицкого

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В казанском парке Урицкого зажгли Вечный огонь на мемориале в честь погибших героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Теперь Вечный огонь здесь будет гореть постоянно. Это стало возможно благодаря ремонтным работам, которые были организованы тут в текущем году.

Рабочие проложили электрические коммуникации для питания автоматического поджига и установили ветроустойчивую горелку с газовым контролем. Кроме того, чугунная звезда на мемориале заменила стальную.

Прежде Вечный огонь в парке Урицкого зажигали только в дни различных торжественных событий. Мемориал был создан в 1975 году по инициативе Казанского моторостроительного производственного объединения.