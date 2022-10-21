Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин встретился с руководством Банка Казани

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел рабочую встречу с руководством Банка Казани.

Во время встречи с заместителем Председателя Правления Зульфией Габитовой, руководителями управления развития МСБ Светланой Вороновой и Фидаилем Ахмадуллиным и руководителем петербургского офиса банка Валерией Серовой обсуждались универсальные банковские продукты для населения и представителей МСБ, были намечены дальнейшие варианты сотрудничества.

Напомним, что 5 сентября 2022 г. в Санкт-Петербурге открылся офис Банка Казани по адресу ул. Большая Московская, д.18. В Банке представлен универсальный перечень продуктов для физических и юридических лиц.

Банк Казани – это коммерческий банк с универсальным набором финансовых решений. За 30-летнюю историю Банк приобрел репутацию надежного партнера для своих клиентов и имеет подтвержденный АКРА рейтинг на уровне BB+ (RU), прогноз – стабильный. Офисы Банка Казани работают в Москве, Нижнем Новгороде и в городах Татарстана.

В новом офисе в Санкт-Петербурге представлена универсальная фронт-линия банковских услуг для населения, выделены зоны обслуживания представителей малого и среднего бизнеса и кассы для валютно-обменных операций.

Реклама 18+ ООО КБЭР «Банк Казани»