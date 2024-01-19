Постоянное число читателей «Дзен» канала «Татар-информ» выросло до 20 тысяч человек

До 20 000 человек увеличилась постоянная аудитория «Дзен» канала «Татар-информ». Рекордную для себя отметку ресурс достиг в начале 2024 года. Отметим, что подписчиков с равной долей интересуют различные события, происходящие в Татарстане и его столице.

Кроме постоянной аудитории, темами «Дзен» канала «Татар-информ» интересуется и общая аудитория интернет-сообщества. Благодаря этому материалы ресурса были интересны 4 млн пользователей глобальной сети. Об этом свидетельствует показатель «дочитывание».

Ссылками на интересные публикации канала, в число которых входят большие статьи о спорте, медицине, политике, экономике и общественной жизни Республики Татарстан, а также видеоматериалы на различные темы, поделились более 10 тысяч человек.

На сегодняшний день топ-5 самых интересных материалов, составленный по интересам читателей, выглядит следующим образом:

1. «Не носите на могилы крашеные яйца, водку и мертвые цветы»: традиции и мифы Радоницы

2. «Она даже глаза не открывает»: как мать пытается вывезти больную дочь из Кореи в Казань

3. «Будто вырвали кусок сердца»: жена погибшего бойца СВО рассказала о потере любимого

4. Жена геройски погибшего на СВО офицера: «У него за спиной был ад, а он – меня жалел»

5. «Печень с паразитами оперировали отдельно от пациента»: в РКБ провели редкую операцию