news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 29 апреля 2026 11:47

Постоялец дома престарелых в Татарстане получил срок за то, что выстрелил в голову соседу

Читайте нас в
Телеграм

В Азнакаево вынесли приговор 65-летнему мужчине, проживающему в доме для престарелых. Поводом для этого стал инцидент со стрельбой.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 10 апреля 2025 года в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов. Мужчина распивал спиртное с другим постояльцем. В ходе застолья он приставил пневматический пистолет ко лбу соседа, а затем выстрелил. Здоровью потерпевшего был причинен легкий вред.

Вину подсудимый признал, в содеянном раскаялся. Приговором суда ему назначено полтора года условно, сообщает Прокуратура РТ. Отмечается, что «стрелок» в прошлом был судим за убийство.

#выстрел #пневматический пистолет #приговор суда #Прокуратура Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров