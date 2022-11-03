Постояльцы и персонал спаслись из ночного пожара в челнинском хостеле
Сообщение о пожаре на Казанском проспекте в Челнах поступило сегодня в 04.53 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте было установлено, что огонь вспыхнул на втором этаже в комнате администратора хостела «Перекресток на Казанском».
Из здания самостоятельно вышли 46 человек. Никто не пострадал.
В 05.42 пожар был ликвидирован на площади 24 кв.метров.
Предварительно установлено, что к возгоранию привело несоответствие отступа дымовой трубы от конструкции сооружения.