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Ру Тат
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Происшествия
3 ноября 2022  07:55
Полина Шевчук

Постояльцы и персонал спаслись из ночного пожара в челнинском хостеле

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Постояльцы и персонал спаслись из ночного пожара в челнинском хостеле
фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о пожаре на Казанском проспекте в Челнах поступило сегодня в 04.53 на номер вызова пожарной охраны 101, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте было установлено, что огонь вспыхнул на втором этаже в комнате администратора хостела «Перекресток на Казанском».

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Из здания самостоятельно вышли 46 человек. Никто не пострадал. 
 

 

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ



В 05.42 пожар был ликвидирован на площади 24 кв.метров.

Предварительно установлено, что к возгоранию привело несоответствие отступа дымовой трубы от конструкции сооружения.

#пожар в гостинице #МЧС РТ
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