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Постояльцы актанышского Дома-интерната для престарелых делают окопные свечи для СВО
Сотрудники и постояльцы Актанышского дома престарелых и инвалидов, расположенного в селе Поисево, начали изготавливать окопные свечи. Они необходимы, чтобы согреть бойцов в зоне СВО.
Делать свечи их обучила местный библиотекарь Рулия Бадертдинова. Она провела для сотрудников и постояльцев дома престарелых и инвалидов мастер-класс, а затем 70 свечей, изготовленные во время занятия, были переданы молодёжному центру «Яшьлек», волонтёрскому корпусу.
«Мы хотим, чтобы наши благие дела, принесли пользу нашим землякам-героям, чтобы тепло и забота родного края хоть ненадолго согревали их сердца», — рассказала воспитатель Лилия Галина.
В настоящее время в Актаныше формируется очередной гуманитарный груз для контрактников и мобилизованных. Отправка запланирована в феврале.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Юлая Низаева.
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