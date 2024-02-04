Постояльцы актанышского Дома-интерната для престарелых делают окопные свечи для СВО

Фото: Юлай Низаев

Сотрудники и постояльцы Актанышского дома престарелых и инвалидов, расположенного в селе Поисево, начали изготавливать окопные свечи. Они необходимы, чтобы согреть бойцов в зоне СВО.

Делать свечи их обучила местный библиотекарь Рулия Бадертдинова. Она провела для сотрудников и постояльцев дома престарелых и инвалидов мастер-класс, а затем 70 свечей, изготовленные во время занятия, были переданы молодёжному центру «Яшьлек», волонтёрскому корпусу.

Фото: Юлай Низаев

«Мы хотим, чтобы наши благие дела, принесли пользу нашим землякам-героям, чтобы тепло и забота родного края хоть ненадолго согревали их сердца», — рассказала воспитатель Лилия Галина.

В настоящее время в Актаныше формируется очередной гуманитарный груз для контрактников и мобилизованных. Отправка запланирована в феврале.

Фото: Юлай Низаев

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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