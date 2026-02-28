«Пошто Додобоню пригрел, смерд?!»: о чем говорит «собачий скандал» в Челябинске

«Случай Додобони» вызвал большой негативный резонанс по отношению к сети «Додо Пицца». В итоге последовали увольнения сотрудников компании, а ее основатель объявил о политике pet-friendly в своих заведениях. Что произошло с сердобольным курьером и его начальницей и почему это так взволновало общественность – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Суть дела

Холодным зимним челябинским вечером автокурьер из «Додо Пицца» (российская сеть ресторанов быстрого питания) Михаил Савицкий увидел возле пиццерии на улице Воровского бездомную собаку по кличке Додобоня. Пес к тому времени жил там уже около полутора лет. В тот день температура в городе опустилась до минус 20 градусов, и Михаил, пожалев дрожащее животное, накрыл его фирменным оранжевым пледом для гостей заведения.

Дворняжка, по словам Михаила, приходила к пиццерии по ночам и спала на крыльце. Сотрудники ресторана все эти полтора года ухаживали за ней и подкармливали ее. Ситуация изменилась с приходом новой управляющей. Она запретила персоналу помогать животному, пригрозив увольнением каждому, кто нарушит запрет.

Поступок автокурьера попал на камеры видеонаблюдения, после чего Михаил был уволен и, по его словам, внесен в черный список компании. Руководство пиццерии расценило это как нарушение санитарных норм и порчу имущества (плед). Додобоню пристроили в приют для животных.

Эта история мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав широкий общественный резонанс. При этом мнения по поводу решения начальницы Михаила разделились полярно: одни призвали бойкотировать пиццерию и уволить управляющую, другие поддержали ее усилия по соблюдению санитарных норм.

Чем все обернулось в итоге

В итоге 26 февраля управляющая «Додо Пиццей» в Челябинске Юлия покинула свою должность. Уволенному курьеру компания принесла извинения за «несправедливое прекращение отношений» и предложила вернуться в команду или участвовать в волонтерских проектах компании. Команда «Додо Пиццы» также навестила приют, где находится спасенная Михаилом дворняжка.

Дмитрий Соловьев, генеральный директор Dodo Brands, выступил с заявлением в официальном канале компании в Телеграме.

«Ситуация получилась болезненной и неоднозначной. Курьер использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке у пиццерии согреться. Управляющая пиццерии, переживая о соблюдении санитарных норм и о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон», – говорится в заявлении Соловьева.

Компания взяла на себя обязательства по оплате расходов на содержание, питание и ветеринарный уход за собакой до тех пор, пока для нее не будут найдены новые хозяева.

Федор Овчинников, который создал в 2011 году компанию, также выступил с заявлением в официальном канале компании в Телеграме. Основатель сети назвал действия управляющей недопустимыми и объявил, что сеть введет единую pet-friendly политику. Таким образом, все ее точки посетители смогут посещать в компании своих домашних животных.

Почему этот случай стал таким резонансным?

Инцидент вошел в прямой резонанс с имиджем компании, которая позиционировала себя как человекоцентричную. Укрытая пледом собака символизировала доброту человека, и доброта эта была наказана. У неравнодушных людей увольнение курьера вызвало резкую негативную реакцию.

С другой стороны, на «Додо Пиццу» обрушился шквал критики. Люди совершенно справедливо указали на попрание санитарных норм в учреждении общепита и использование пледа пиццерии не по назначению, что тоже нарушает гигиенические стандарты.

Аргументы «за»

Выдающийся английский философ, социолог и юрист Иеремия Бентам (1748–1832) в своей книге «Введение в основания нравственности и законодательства» утверждал, что неспособность животных говорить или рассуждать не имеет значения для этики. Ключевой критерий морального к ним отношения – способность испытывать боль и страдания. Именно это дает животным право на защиту и гуманное обращение. Более того, Бентам предсказал, что однажды все живые существа получат права, защищающие их от жестокости, аналогично тем, что имеют люди.

Революционность идей Бентама, родоначальника современного утилитаризма, состоит в том, что он перенес фокус с разумности (способности говорить и осознавать) на чувствительность (способность страдать). И тем самым подвел основу для гуманизма в отношении к животным.

Видя страдания собаки, Михаил не остался безучастным, он не прошел мимо. Сопереживание – это как раз то самое проявление человечности, а стремление помочь замерзающему, возможно насмерть, животному в такой ситуации вполне естественно для любого человека, считающего себя гуманистом. И последующие действия управляющей в виде увольнения курьера выглядят несправедливым проявлением бездушного формализма.

Аргументы «против»

У тех же, кто поддерживает действия Юлии, тоже есть вполне разумные аргументы.

Михаил использовал имущество компании не по назначению. С точки зрения менеджмента нарушение прямого запрета руководителя (управляющая предупреждала о недопустимости использования пледа как одеяла для бродячей собаки) является законным основанием для санкций.

Пиццерия – объект общественного питания, в котором должны действовать строгие санитарные нормы. Присутствие бездомного животного и использование гостевых пледов для него нарушают гигиенические стандарты и могут отпугнуть клиентов. Дворняга, какой бы дружелюбной она ни казалась, может проявить агрессию, быть переносчиком заболеваний или паразитов.

После объявления компанией политики pet-friendly во всех своих пиццериях возникают примерно те же аргументы. Все собаки и кошки, даже домашние, несут большой риск для общепита прежде всего с санитарной точки зрения. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» написан не просто так, речь идет об охране здоровья клиентов. Не буду перечислять, разносчиками каких заболеваний и паразитов выступают подобные животные. Не буду также описывать эксцессы их поведения в месте, где люди принимают пищу. Наверное, эти аргументы понятны большинству.

А так, выходит, компания проявила удивительную бездушность по отношению к управляющей пиццерией, выполнявшей свои должностные обязанности и следившей за соблюдением элементарных санитарных норм. И это тоже видится глубоко несправедливым.

Быть гуманистом, сострадательным по отношению к животным можно и нужно, но только не за счет других людей. Есть специализированные зоомагазины, ветклиники, груминг-салоны, приюты, вольеры для прогулок – общайтесь с животными, кормите, поддерживайте их! Михаил мог решить вопрос с замерзающей Додобоней за свой счет – взять ее к себе или отвезти в приют. Компания тоже могла проявить гуманность и сразу пристроить пса в приют. Вместо этого «Додо Пицца» встала на путь увольнения, а не решения вопроса с собакой. И получив порцию хейта, тоже заняла неконструктивную позицию, скатившись к открытому декларированию нарушения санитарных норм в виде политики pet-friendly. Разумно вопрос не решился, а неприятный осадочек от действий компании не рассосался – что так, что этак они вызвали неодобрение у широких слоев населения.