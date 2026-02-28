«Пошто Додобоню пригрел, смерд?!»: о чем говорит «собачий скандал» в Челябинске
Животные в общепите: аргументы за и против
«Случай Додобони» вызвал большой негативный резонанс по отношению к сети «Додо Пицца». В итоге последовали увольнения сотрудников компании, а ее основатель объявил о политике pet-friendly в своих заведениях. Что произошло с сердобольным курьером и его начальницей и почему это так взволновало общественность – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.
Суть дела
Холодным зимним челябинским вечером автокурьер из «Додо Пицца» (российская сеть ресторанов быстрого питания) Михаил Савицкий увидел возле пиццерии на улице Воровского бездомную собаку по кличке Додобоня. Пес к тому времени жил там уже около полутора лет. В тот день температура в городе опустилась до минус 20 градусов, и Михаил, пожалев дрожащее животное, накрыл его фирменным оранжевым пледом для гостей заведения.
Дворняжка, по словам Михаила, приходила к пиццерии по ночам и спала на крыльце. Сотрудники ресторана все эти полтора года ухаживали за ней и подкармливали ее. Ситуация изменилась с приходом новой управляющей. Она запретила персоналу помогать животному, пригрозив увольнением каждому, кто нарушит запрет.
Поступок автокурьера попал на камеры видеонаблюдения, после чего Михаил был уволен и, по его словам, внесен в черный список компании. Руководство пиццерии расценило это как нарушение санитарных норм и порчу имущества (плед). Додобоню пристроили в приют для животных.
Эта история мгновенно разлетелась по соцсетям, вызвав широкий общественный резонанс. При этом мнения по поводу решения начальницы Михаила разделились полярно: одни призвали бойкотировать пиццерию и уволить управляющую, другие поддержали ее усилия по соблюдению санитарных норм.
Чем все обернулось в итоге
В итоге 26 февраля управляющая «Додо Пиццей» в Челябинске Юлия покинула свою должность. Уволенному курьеру компания принесла извинения за «несправедливое прекращение отношений» и предложила вернуться в команду или участвовать в волонтерских проектах компании. Команда «Додо Пиццы» также навестила приют, где находится спасенная Михаилом дворняжка.
Дмитрий Соловьев, генеральный директор Dodo Brands, выступил с заявлением в официальном канале компании в Телеграме.
«Ситуация получилась болезненной и неоднозначной. Курьер использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке у пиццерии согреться. Управляющая пиццерии, переживая о соблюдении санитарных норм и о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон», – говорится в заявлении Соловьева.
Компания взяла на себя обязательства по оплате расходов на содержание, питание и ветеринарный уход за собакой до тех пор, пока для нее не будут найдены новые хозяева.
Федор Овчинников, который создал в 2011 году компанию, также выступил с заявлением в официальном канале компании в Телеграме. Основатель сети назвал действия управляющей недопустимыми и объявил, что сеть введет единую pet-friendly политику. Таким образом, все ее точки посетители смогут посещать в компании своих домашних животных.
Почему этот случай стал таким резонансным?
Инцидент вошел в прямой резонанс с имиджем компании, которая позиционировала себя как человекоцентричную. Укрытая пледом собака символизировала доброту человека, и доброта эта была наказана. У неравнодушных людей увольнение курьера вызвало резкую негативную реакцию.
С другой стороны, на «Додо Пиццу» обрушился шквал критики. Люди совершенно справедливо указали на попрание санитарных норм в учреждении общепита и использование пледа пиццерии не по назначению, что тоже нарушает гигиенические стандарты.
Аргументы «за»
Выдающийся английский философ, социолог и юрист Иеремия Бентам (1748–1832) в своей книге «Введение в основания нравственности и законодательства» утверждал, что неспособность животных говорить или рассуждать не имеет значения для этики. Ключевой критерий морального к ним отношения – способность испытывать боль и страдания. Именно это дает животным право на защиту и гуманное обращение. Более того, Бентам предсказал, что однажды все живые существа получат права, защищающие их от жестокости, аналогично тем, что имеют люди.
Революционность идей Бентама, родоначальника современного утилитаризма, состоит в том, что он перенес фокус с разумности (способности говорить и осознавать) на чувствительность (способность страдать). И тем самым подвел основу для гуманизма в отношении к животным.
Видя страдания собаки, Михаил не остался безучастным, он не прошел мимо. Сопереживание – это как раз то самое проявление человечности, а стремление помочь замерзающему, возможно насмерть, животному в такой ситуации вполне естественно для любого человека, считающего себя гуманистом. И последующие действия управляющей в виде увольнения курьера выглядят несправедливым проявлением бездушного формализма.
Аргументы «против»
У тех же, кто поддерживает действия Юлии, тоже есть вполне разумные аргументы.
Михаил использовал имущество компании не по назначению. С точки зрения менеджмента нарушение прямого запрета руководителя (управляющая предупреждала о недопустимости использования пледа как одеяла для бродячей собаки) является законным основанием для санкций.
Пиццерия – объект общественного питания, в котором должны действовать строгие санитарные нормы. Присутствие бездомного животного и использование гостевых пледов для него нарушают гигиенические стандарты и могут отпугнуть клиентов. Дворняга, какой бы дружелюбной она ни казалась, может проявить агрессию, быть переносчиком заболеваний или паразитов.
После объявления компанией политики pet-friendly во всех своих пиццериях возникают примерно те же аргументы. Все собаки и кошки, даже домашние, несут большой риск для общепита прежде всего с санитарной точки зрения. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» написан не просто так, речь идет об охране здоровья клиентов. Не буду перечислять, разносчиками каких заболеваний и паразитов выступают подобные животные. Не буду также описывать эксцессы их поведения в месте, где люди принимают пищу. Наверное, эти аргументы понятны большинству.
А так, выходит, компания проявила удивительную бездушность по отношению к управляющей пиццерией, выполнявшей свои должностные обязанности и следившей за соблюдением элементарных санитарных норм. И это тоже видится глубоко несправедливым.
Быть гуманистом, сострадательным по отношению к животным можно и нужно, но только не за счет других людей. Есть специализированные зоомагазины, ветклиники, груминг-салоны, приюты, вольеры для прогулок – общайтесь с животными, кормите, поддерживайте их! Михаил мог решить вопрос с замерзающей Додобоней за свой счет – взять ее к себе или отвезти в приют. Компания тоже могла проявить гуманность и сразу пристроить пса в приют. Вместо этого «Додо Пицца» встала на путь увольнения, а не решения вопроса с собакой. И получив порцию хейта, тоже заняла неконструктивную позицию, скатившись к открытому декларированию нарушения санитарных норм в виде политики pet-friendly. Разумно вопрос не решился, а неприятный осадочек от действий компании не рассосался – что так, что этак они вызвали неодобрение у широких слоев населения.