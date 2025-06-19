Постмодерн и плакатный реализм: на «Наурузе» встретились «Машина Чехов» и «Трагедия»

Ультрафиолетовое воплощение сказки Назыма Хикмета, философская «машина Чехова» и мощная «Трагедия» к 80-летию депортации крымских татар. О том, чем запомнился 10-й день международного театрального фестиваля «Науруз», – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

День Крыма и Турции на «Наурузе»

Единовременный показ спектаклей близких по культуре народов – крымских татар и турок – состоялся накануне вечером на площадках Международного театрального фестиваля «Науруз». В Универсальном зале нового здания театра Камала фестивальный зритель увидел постановку Государственного театра Турции (Анкара) «Çehov Makinesi» («Машина Чехов»), в Большом – «Фаджиа» («Трагедия») симферопольского Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра.

Между театрами Крыма и Турции существуют тесные связи, возникшие с начала 1990-х годов, когда крымские татары вернулись на родину и начался процесс их культурного возрождения. Эти театры обмениваются гастролями, в репертуаре КТГАМДТ были постановки по пьесам турецких авторов, таких как Назым Хикмет. Например, как рассказала на вчерашней встрече с журналистами сценарист Крымскотатарского театра Алие Сефершаева, в необычном формате была поставлена сказка Хикмета «Влюбленное облако».

Алие Сефершаева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сказка оживляется в полнейшей темноте с помощью ультрафиолетовых лучей, которые отражаются от специальной краски, нанесенной на актеров. Выглядит очень интересно, даже захватывающе. Сказка сейчас идет в нашем репертуаре», – сказала она.

По словам директора Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра Эльмиры Куртмеметовой, в следующем году в Крыму запланирована еще одна турецкая постановка.

«В этом году впервые на базе нашего театра состоится I Всероссийский фестиваль национальных театров «Крым Ильхамы» («Вдохновение Крыма»), в котором примут участие театры Северного Кавказа. Уже заявлены для участия Ногайский театр из Карачаево-Черкесии, Ногайский драматический театр из Дагестана и Лезгинский академический театр. Это будет еще один фактор объединения национальных театров», – сказала руководитель театра из Крыма.

Крымско-татарские пьесы тоже идут на сценах Турции (особенно в городах с крупной крымско-татарской диаспорой: Эскишехир, Стамбул, Анкара), крымскотатарские актеры и режиссеры проходили обучение или повышение квалификации в театральных вузах Турции. Государственные и неправительственные структуры этой страны оказывали финансовую и организационную поддержку ряда культурных инициатив, включая театральные проекты.

Эльмира Куртмеметова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша творческая группа встречались с очевидцами депортации, все было записано из их уст»

Напомним, основателем крымско-татарского театра стал просветитель Исмаил Гаспринский. Театр зародился в регионе в конце XIX – начале XX века, а первое документально зафиксированное театральное представление на крымско-татарском языке состоялось в 1901 году в Симферополе на сцене женского медресе. В 1933 году в Симферополе был основан Крымскотатарский государственный театр. В 1944 году после депортации крымских татар он был закрыт.

Возрождение началось с конца 1980-х годов. Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр был открыт в 1990 году, с 2014-го он имеет статус государственного бюджетного учреждения Республики Крым, участвует в российских фестивалях и проектах. Надо сказать, что крымско-татарский театр уже принимал участие в «Наурузе» в 2002 году, став обладателем Гран-при и призов в двух спецноминациях.

«Фаджиа» – это мультимедийный спектакль на крымско-татарском языке в постановке актера и режиссера Наримана Аметова по сценарию Алие Сефершаевой. Он раскрывает трагическую страницу истории народа, сочетая сценическое действо и мультимедийность – так у зрителя создается эмоциональный эффект присутствия. Оркестр театра, вокальные партии, световые декорации передают скорбь и боль изгнанного народа. Премьера постановки состоялась в 2024 году, к 80-летию трагической даты.

«Над спектаклем работала целая команда, это был творческий союз. Уникальность постановки в собирательном материале, который был в нее включен. Наша творческая группа встречалась с очевидцами депортации, все было записано из их уст. Наверное, не было такого месяца, когда бы мы не показали этот спектакль несколько раз. Участие в таком международном фестивале («Науруз», – прим. Т-и), где мы рассказываем свою историю, для нас важный момент», – призналась Эльмира Куртмеметова.

Как рассказали создатели, в спектакле «Трагедия» много музыкального материала, использованы песни периода депортации. Спектакль проходит в сопровождении театрального оркестра, который по техническим причинам приехал не в полном составе. Поэтому на показе в театре Камала музыкальная часть исполнялась с участием студентов Казанского театрального колледжа и детской театральной студии «Апуш».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«За это мы очень благодарны и уверены, что такой симптом творчества послужит дальнейшему укреплению связей», – добавила директор театра.

«Трагедия стала переломным этапом для всего крымско-татарского народа и разделила нашу историю на до и после. В этом спектакле мы показываем саму трагедию и жизнь после нее. Несмотря на все сложности, изгнание и жизнь на чужбине, крымско-татарский народ смог выстоять и вернуться на родную землю. И продолжает жить и созидать на родной земле. Это и есть основной посыл «Трагедии», – отметила Алие Сефершаева.

В постановке раскрыты истории нескольких семей, которые пережили изгнание.

«Эти несколько историй откликаются в сердце каждой крымско-татарской семьи. Нас не признавали как народ, нам не позволяли называть себя крымскими татарами, не принимали в университеты», – с дрожью в голосе сказала драматург. – Мы не знали жизни на чужбине – наше поколение вернулось в Крым либо в младенческом возрасте, либо родилось сразу по возвращении. Но мы знаем ту боль, которая постигла наших родителей, бабушек, дедушек».

Турецкая «Машина Чехова»: когда голоса героев звучат на Босфоре

Антон Чехов умирает от туберкулеза, и в последние дни его жизни к нему приходят его персонажи. Они задают вопросы о том, какой была бы их судьба, если бы они жили вне его пьес. Спектакль «Çehov Makinesi» («Машина Чехов», или «Машинерия Чехов»), затрагивающий темы авторства, творчества и смерти, поставлен по пьесе современного румынско-французского драматурга Матея Вишнека в турецком переводе Мете Гюрмана, режиссер – Петру Вуткэрэу.

Постановка участвовала в фестивалях в городах Турции, в октябре 2024 года побывала на 15‑м Международном фестивале Александринского театра в Санкт‑Петербурге и получила признание как яркий образец современной драматургии. Как отмечают критики, это постмодернистский и метадраматический спектакль с нелинейным повествованием, которое перемещается сквозь эпизоды и создает многоголосый диалог между Чеховым и его героями.

Октай Дал Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам очень нравится играть в этом спектакле. Я надеюсь, что зрители также примут его с восхищением», – рассказал на вчерашней пресс-конференции актер Государственного театра Турции Октай Дал.

Он отметил, что пьеса написана мастерски. Это коллаж из разных произведений Чехова, который будет интересен искушенной театральной публике, знающей чеховскую драматургию наизусть.

«Поскольку я играл в других пьесах Чехова, таких как “Вишневый сад”, “Дядя Ваня”, и читал его рассказы, то, конечно, в спектакле “Машина Чехова” я играю с большим удовольствием», – признался турецкий артист.

Он также поделился своими впечатлениями от произведений русской классики.

«Эти истории очень напоминают жизнь турецкой деревни. В этом, как мне кажется, наши культуры довольно схожи. Например, в рассказе Толстого «Чем люди живы» есть история помещика. Очень классная история, которая рассказывает о том, что когда амбиций слишком много, это вредно для человека. Простая и поучительная история, которая могла произойти и в Турции», – сказал Дал.

Севги Танрыверди Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как сообщила театральный менеджер Севги Танрыверди, в 2025 году Государственному театру Турции исполняется 75 лет. «Правда, театру Камала, как я узнала сегодня, вдвое больше, это нас очень впечатлило. Мы сегодня выступаем перед очень подготовленной и грамотной аудиторией, которая знает и любит театр», – сказала она.

Представители двух театров обменялись на пресс-конференции приглашениями на фестивали, которые состоятся в ближайшее время. Возможно, театр Крыма посетит турецкий «Черноморский фестиваль».