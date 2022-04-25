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Ру Тат
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Экономика
25 апреля 2022  18:22

Поставщики товаров и услуг в РФ получат отсрочку по уплате страховых взносов

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Предпринимателям, занимающимся поставками товаров и услуг на внутреннем рынке, нужно предоставить отсрочку от уплаты  страховых взносов, распорядился Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 

«Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, предлагаю предоставить отсрочку по уплате страховых взносов», – сказал глава государства.

Он предложил перенести сроки таких платежей на год. 

Путин напомнил, что Правительство много обсуждало различные инструменты и механизмы поддержки предприятий и отраслей.

«Вот, это такая системная мера практически для всей экономики», – подчеркнул российский лидер.

Президент уточнил, что компаний финансовой сферы, оптовой торговли, а также экспортеров и организаций бюджетного сектора эта мера не коснется. 

Также глава государства предложил расширить программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа не только на системообразующие предприятия, но и на организации, которые превысили критерии малого и среднего бизнеса, но еще не достигли этого статуса. 

По мнению Путина, по этой программе можно будет поддержать кредиты суммой примерно на 1 трлн 100 млрд рублей.

 

#Владимир Путин #поддержка бизнеса #страховые взносы
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