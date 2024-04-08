Поставщика и работников молочной фабрики в Казани судят за приписки на миллион

Сегодня в Советском районном суде Казани стартовал процесс по делу мошенников, «рисовавших» молоко на бумаге для ООО «Казанский молочный комбинат».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

На старте дела трое подсудимых: председатель СПССПК «Ак Алтын» Гилазутдинов, оператор по приемке молока на Казанском молочном комбинате Валеев и водитель того же «КМК» Габдрахманов. Все трое уроженцы разных деревень, у двоих – по два ребенка в семье.

По версии следствия, трое авантюристов решились на интересную мошенническую схему. А именно – стали «рисовать» дополнительные литры молока на бумаге.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Отлажена схема была четко. Габдрахманов привозил на объекты молоко, Валеев вносил изменения в документы, предназначенные для приема, увеличивая вес привезенного молока в два, а то и в три раза, а Гилазутдинов подчищал следы и переводил полученные дополнительные средства на счета аферистов.

Согласно обвинительному заключению, за каждый привезенный килограмм молока, водителю полагалось по 15-20 рублей. На разнице, полученной за счет подобных манипуляций, злоумышленникам удалось прилично обогатиться.

«Сумма ущерба, нанесенная Казанскому молочному комбинату, составила 1 046 263 рубля и 50 копеек», – рассказал помощник прокурора Советского района Казани Дмитрий Зайцев.

В общей сложности обвиняемые «нарисовали» более 43 тонн продукции. Для сравнения, это три танка модели Т-34, груженые еще одной тонной молока.