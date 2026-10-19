Поставки российского дизеля помогут частично покрыть мировой дефицит топлива

Сделка между Россией и США по поставкам дизельного топлива поможет частично компенсировать мировой дефицит, который сейчас составляет около 1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете старшего аналитика по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрея Полищука, документ есть в распоряжении ТАСС.

По оценке аналитика, мировое предложение нефтепродуктов сокращается из-за снижения загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в ряде регионов. Одновременно дорожают нефть и морские перевозки, что снижает рентабельность переработки и вынуждает отдельные предприятия уменьшать выпуск продукции.

В этих условиях поставки российского дизеля помогут частично покрыть дефицит, который, по данным сервисов отслеживания морских судов, достигает примерно 1 млн баррелей в сутки.

Дополнительные ограничения связаны с ремонтами и аварийными остановками НПЗ в США. Полищук отметил, что часть американских предприятий временно прекратила работу из-за внеплановых происшествий, а другие проходят плановое обслуживание.

При этом средняя загрузка американских НПЗ за девять месяцев 2026 года достигла максимальных за последние 25 лет 93,6%. По мнению аналитика, такая интенсивность работы увеличивает нагрузку на оборудование и сохраняет риск новых внеплановых остановок в ближайшие месяцы.

В сентябре загрузка американских НПЗ снизилась на 2,8% по сравнению с августом. Согласно отчету, это не позволит восстановить запасы бензина в США до конца года. Коммерческие запасы бензина в стране на 5,1% ниже среднего показателя на ту же дату за 2020–2025 годы, а запасы дистиллятов – на 18,7%.

9 октября Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Путин заявил, что Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил ТАСС, что страна начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива раньше запланированного срока. По его словам, Россия готова поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре, 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн в декабре. В перспективе объем поставок планируют увеличить до 3 млн тонн в месяц.

Вашингтон, в свою очередь, выводит поставки российского дизельного топлива на мировые рынки из-под санкций США до 7 апреля 2027 года.