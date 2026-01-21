Поставки обогащенного урана из России в Китай выросли на 40%

Поставки обогащенного урана из России в Китай по итогам 2025 года выросли на 40% и достигли рекордных значений. Об этом сообщает «РИА Новости», приводя данные китайской таможенной статистики.

Общая стоимость поставок обогащенного урана за год составила 1,19 млрд долларов, что стало максимальным показателем за всю историю торговли между двумя странами. Россия при этом сохранила статус ключевого поставщика для Китая, обеспечив почти 95% всего импорта обогащенного урана.

Кроме России, Китай закупал обогащенный уран у Казахстана – на сумму 67,3 млн долларов. Поставки из Великобритании, Франции и США носили минимальный характер.

Помимо обогащенного урана, в 2025 году Китай импортировал из России ряд радиоактивных изотопов. В их числе актиний-225 на сумму 3,2 млн долларов и радий-223 на 267,4 тыс. долларов, которые применяются в лечении онкологических заболеваний. Также КНР закупала радиоактивный кобальт, используемый в медицинской диагностике, на 2,5 млн долларов, природный уран на 115 тыс. долларов и другие радиоактивные элементы.