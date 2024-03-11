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Поставки куриных яиц из Беларуси в Россию в 2024 году выросли в 2,7 раза
С начала этого года в 2,7 раза увеличились поставки яиц из Беларуси в Россию — до 148 млн штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.
«Из Турции с начала 2024 года импортировано 12,3 млн штук яиц, из Белоруссии — 148 млн штук яиц, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в 2023-м за указанный период из республики было отгружено 53,5 млн штук яиц.
Поставки импортных яиц призваны стабилизировать ситуацию с ценами в этом сегменте. Согласно данным Росстата, в декабре 2023 года куриные яйца подорожали на 61,35% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. С начала 2024 года продукт подешевел на 2,27%.
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