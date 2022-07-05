«Поставили дипломатическую работу на хорошие рельсы»: Мухаметшин встретился с У Инцинем

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин провел прощальную встречу с Генеральным консулом Китая в Казани господином У Инцинем, который завершает свою миссию в Татарстане. Руководитель республиканского парламента поблагодарил его за проделанную работу.

В ходе беседы Фарид Мухаметшин отметил, что между Россией и Китаем сложились крепкие торгово-экономические и гуманитарные связи, налажены хорошие деловые контакты. Много совместных мероприятий проходит по линии двух правящих партий — «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Большой вклад в развитие межрегиональных связей двух государств вносит Татарстан.

«Вы работаете со дня основания Генконсульства Китая в Казани, принимаете активное участие в общественной жизни нашей республики, — отметил Фарид Мухаметшин, открывая встречу. — Как первый Генконсул КНР в Казани Вы поставили эту дипломатическую работу на очень хорошие рельсы».

Председатель Государственного Совета выразил надежду, что отлаженная система многостороннего сотрудничества продолжится и в дальнейшем, с приходом нового Генерального консула, а У Инциню пожелал новых успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

Господин У поблагодарил руководство республики за содействие в развитии контактов Татарстана и Китая в рамках российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, включая и межпарламентские связи.

«Открытие Генконсульства Китая в Казани заложило хорошую основу для развития межрегионального вектора сотрудничества России и Китая, — отметил дипломат. — За эти пять лет наши торгово-экономические связи стремительно развивались. Заложены позитивные перспективы и для дальнейшего сотрудничества». По словам Генконсула, большой интерес к инвестированию в российские проекты и развитию бизнеса проявляют китайские предприниматели, отмечая, что в стране в целом и Татарстане в частности создан хороший инвестиционный климат.

Генконсульство Китая в Казани было открыто в 2016 году. Господин У Инцинь стал первым Генконсулом КНР в Казани. Консульский округ в Казани включает в себя все 14 регионов Приволжского федерального округа, в том числе Нижегородскую, Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.